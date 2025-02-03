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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高麗菜抗癌又護心 2招烹煮減少營養流失

2025/02/03 07:31

營養師建議，可以「油水炒」方式烹飪高麗菜，即鍋中先加水後放油，快炒不超過5分鐘；示意圖。（資料照）

營養師建議，可以「油水炒」方式烹飪高麗菜，即鍋中先加水後放油，快炒不超過5分鐘；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高麗菜不論是炒菜、加入火鍋中，都十分百搭！營養師曾依田表示，看似平凡無奇的高麗菜，其實營養價值豐富，不僅能增強免疫力、護心等，還有抗癌效果。若想要減少營養流失，建議可採取2種方式烹調，包含「油水炒，鍋中先加水後放油，快炒不超過5分鐘」或「加水微波3分鐘」。

高麗菜防乳癌、肺癌、結腸癌效果佳

曾依田在臉書粉專「營養食事Ms.E10-營養師依田」發文表示，高麗菜還是「台灣的尚好呷」，高麗菜是台灣人的國民蔬菜，一年四季都吃的到，它看似平凡無奇，卻隱藏著強大的健康功效：

●蘿蔔硫素：高麗菜中的蘿蔔硫素（Sulforaphane）是一種強大的抗氧化劑，能有效清除體內的自由基，降低細胞損傷的風險，並具有抗發炎的功效。研究顯示，蘿蔔硫素對預防癌症，尤其是乳癌、肺癌和結腸癌，有顯著的效果。

●吲哚-3-甲醇：能幫助身體代謝雌激素，降低罹患乳癌的風險，並且可以加速肝臟排除塑化劑等等有毒物質的代謝，對身體好處多多。

●維生素C：維生素C不僅能增強免疫力，還具有抗氧化作用，能保護細胞免受自由基的傷害。

●膳食纖維：膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助消化，並能降低膽固醇，預防心血管疾病。

營養師指出，高麗菜看似平凡無奇，其實營養價值豐富，不僅能增強免疫力、護心等，還有抗癌效果。（圖取自freepik）

營養師指出，高麗菜看似平凡無奇，其實營養價值豐富，不僅能增強免疫力、護心等，還有抗癌效果。（圖取自freepik）

短時間烹煮 避免高溫、高壓

曾依田說明，高麗菜的營養價值豐富，但烹調方式也會影響營養素的保留，有研究發現，在滾燙的沸水中烹煮花椰菜、青花菜或是高麗菜，會讓大量的硫代葡萄糖苷損失，流失率大約是51%到81%不等。因此想最大程度保留高麗菜的營養，就要盡量避免高溫、高壓、長時間烹煮，或試試以下調理方法：

●油水炒：鍋中先加水後放油，快炒不超過5分鐘。

●微波：加水微波3分鐘，加熱時間短能保留較多的營養成分。

消化差要適量、甲狀腺疾病應熟食

曾依田也提醒，高麗菜富含棉籽糖（Raffinose），人體難以消化，所以容易脹氣、消化差的人適量攝取即可。而高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜大多含有會干擾碘吸收的致甲狀腺腫素（Goitrogen），但可以透過加熱破壞它的活性，因此甲狀腺功能異常者，記得高麗菜要煮熟再吃，同時避免大量生食，就不太需要擔心。

她說，雖然高麗菜營養豐富，但均衡飲食才是保持健康的關鍵。建議大家將高麗菜和其他蔬果搭配食用，才能攝取更全面的營養。

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