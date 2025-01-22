61歲捐血鬥士罹患血癌 骨髓移殖順利出院

台北慈濟醫院血液科主任高偉堯提醒，急性骨髓性白血病沒有預防方式，但健康作息與生活習慣可以防禦百病，切記維持健康生活。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕陳先生現年61歲，自1981年至今已捐出超過700代的血液，然而去年因血紅素不足無法捐血，檢查發現確診「急性骨髓性白血病」，經台北慈濟醫院血液科主任高偉堯替他在慈濟骨髓幹細胞中心申請配對，在日前接受骨髓移殖，順利出院。

高偉堯表示，骨髓是人體的造血器官，當骨髓癌變，過度增生不成熟的白血球，影響人體血液功能，侵犯其他器官，就是「急性骨髓性白血病」，通常以感染、發燒、出血、貧血為主，研究發現可能與基因異常有關，治療上，會在前期檢查時藉由白血球的數量、基因變化狀態等判斷預後狀況，決定病人是否要第一時間進行骨髓移植。

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他指出，現在「捐髓」不同於早期需住院麻醉，抽取骨髓細胞的方式，而是蒐集周邊幹細胞，將周邊血液經過體外特殊的過濾方式，分離出幹細胞後，將剩餘的血液成分流回捐贈者的身體，不會影響健康，受贈病人接受骨髓移植前須全身化療，清除身體內的癌細胞與正常細胞，最後才能將周邊幹細胞輸至體內。

高偉堯說明，植入後兩個禮拜是關鍵期，必須觀察白血球在病人體內能否穩定成長，之後才能從隔離房轉入普通病房，且移植半年內都必須密切追蹤、服用免疫抑制劑，以免發生排斥反應或併發症，他提醒，急性骨髓性白血病沒有預防方式，但健康作息與生活習慣可以防禦百病，因此切記維持健康生活，如有不適儘早就醫。

陳先生骨髓移植成功，院長趙有誠（左）、主任高偉堯（右）一同切下象徵重生的蛋糕。（台北慈濟醫院提供）

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