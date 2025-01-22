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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄公費流感疫苗僅剩2.4萬劑 最快春節前用罄

2025/01/22 10:19

高市流感疫苗目前僅剩2.4萬劑提供市民施打。資料照。（記者許麗娟攝）

高市流感疫苗目前僅剩2.4萬劑提供市民施打。資料照。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節連假南來北往，恐讓流感疫情升溫，已開放全民施打的公費流感疫苗，高雄市目前僅剩2.4萬劑，衛生局預估最快春節前用罄，此外，春節除夕夜至大年初三，全市有25家醫院、75家基層診所及衛生所開設「傳染病特別門診」。

高雄市衛生局盤點各行政區醫療資源，將全市劃分為5大區域，除原疾病管制署針對春節初一至初三急救責任醫院開設「傳染病特別門診」獎勵外，再加碼祭出除夕夜開診獎勵，今年農曆春節除夕夜至初三，計有25家醫院、75家基層診所及衛生所開設門診，包含除夕夜診開設35診次、初一開設124診次、初二開設131診次、初三開設183診次，合計開設473診次，提供有疑似傳染病感染症狀民眾就醫，以及公費流感、COVID-19抗病毒藥物開立和調劑服務，可上網高雄市衛生局網站查詢。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年第3週（1月12至18日）類流感急診就診率全國12.38%、高雄市12.72%，皆高於流行閾值11%，另今年流感併發重症確定病例全國141例（死亡13例）、高雄市17例（死亡0例），高雄市17例流感併發重症確診個案中，65歲以上族群佔52.9％，7成以上具有慢性病史，8成以上未施打季節性流感疫苗。

此外，腹瀉全國急診就診率為8.76%、高雄市7.85%，為5年同期最高，顯示流感與腹瀉疫情正處流行期，民眾不可輕忽。高市公費流感疫苗僅剩2.4萬劑，衛生局提醒，疫苗接種後2週才能產生完整保護力，請民眾即早接種，獲得保護力。

高市醫院春節連假期間看診情形。（高雄市衛生局提供）

高市醫院春節連假期間看診情形。（高雄市衛生局提供）

高市醫院春節連假期間看診情形。（高雄市衛生局提供）

高市醫院春節連假期間看診情形。（高雄市衛生局提供）

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