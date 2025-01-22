健康網》林秉樞裝葉克膜 醫：慢性病患肺炎易重症

林秉樞因家暴前立委高嘉瑜而服刑中。然近日傳出他因病需用葉克膜搶救。圖為2022年檢警拘提到案時畫面。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因家暴毆打囚禁前立委高嘉瑜的男子林秉樞，因傷害等罪入獄服刑中。然今（22）日傳出病危，使用葉克膜急救。或許你會驚訝，林秉樞才46歲，為何會突然病得這麼嚴重，危及生命？胸腔內科醫師蘇一峰推測，因為林秉樞有糖尿病等慢性病，屬於肺炎之高風險族群，可能因肺炎引發心臟衰竭與心肌梗塞。

據報導，林秉樞因施暴高嘉瑜，被依傷害罪判刑8月，不得易科罰金；他在2023年間在台北監獄台北分監（台北看守所）執行，然從上（12）月戒護就醫至今，曾一度裝葉克膜搶救。

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蘇一峰在臉書說明，一個原本強壯的中壯年突然病危使用葉克膜，最常見的原因是肺炎重症，也有可能心臟衰竭心肌梗塞。林先生（指林秉樞）本身糖尿病有腎臟衰竭，其實就是肺炎的高風險族群。蘇一峰表示，不管是流感新冠或是細菌肺炎都有可能，使用葉克膜把心肺功能維持住，等重症期過去還有活著的希望。

林秉樞因家暴前立委高嘉瑜而服刑中。然近日傳出他因病需用葉克膜搶救。（資料照）

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