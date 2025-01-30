健康網》大魚大肉增腸道負擔！ 每餐蔬菜要比「拳頭多一點」

國健署點出，過年期間，大魚大肉成為家家戶戶餐桌上的主角，但別忘了多吃菜。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間，大魚大肉成為家家戶戶餐桌上的主角，不過，國健署在臉書發文提醒，千萬別忘了補充足夠的蔬菜，才能平衡飲食、維持健康；特別強調均衡飲食的重要性，提出「每餐水果拳頭大，菜比水果多一點」的簡單口訣，幫助民眾輕鬆掌握蔬果攝取量。

國健署建議，每餐應攝取約「比拳頭多一點」的蔬菜，大約是便當中的3小格或1盤燙青菜的份量。如此才能確保每日攝取足夠的膳食纖維，為身體帶來多重健康益處。

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吃足蔬菜的3大健康效益

1. 促進排便，維持腸道健康：國健署指出，膳食纖維具有吸收水分、增加糞便體積及刺激腸道蠕動的功能，能有效預防便秘。此外，足夠的水分與適量油脂搭配蔬菜攝取，是維持腸道健康的關鍵。

2. 降低膽固醇：蔬菜中的膳食纖維能在腸道中結合體內多餘的膽固醇，並隨糞便排出體外，有助於降低膽固醇，進而降低心血管疾病風險。

3. 促進腸道益生菌生長：益生菌是維持腸道健康的重要「好菌」，而膳食纖維則是益生菌的最佳食物來源。攝取足量蔬菜，能促進益生菌生長，進一步改善腸道環境。

國健署呼籲，年節期間，應適量控制油膩食物的攝取，並養成每餐補充足夠蔬菜的習慣，為身體健康把關。健康飲食的第一步，就從均衡蔬菜開始！

國健署建議，每餐應攝取約「比拳頭多一點」的蔬菜，大約是便當中的3小格或1盤燙青菜的份量；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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