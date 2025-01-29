自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝茶迎春！ 農糧署推「碧螺春」四絕風味

2025/01/29 06:30

農糧署表示，碧螺春新鮮碧綠，芽尖白毫豐盈，形狀細緊捲曲如螺旋，乾茶散發清雅香氣，色澤亮麗；沖泡後，茶湯碧綠清澈，口感鮮活爽口。（資料照）

農糧署表示，碧螺春新鮮碧綠，芽尖白毫豐盈，形狀細緊捲曲如螺旋，乾茶散發清雅香氣，色澤亮麗；沖泡後，茶湯碧綠清澈，口感鮮活爽口。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年走春時該喝什麼茶？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文，推薦台灣具有代表性的特色茶品—「碧螺春」。這款不發酵茶屬於綠茶中的珍品，其「色、香、味、形」四絕風味和品質在茶界享有盛名，「冷泡」能品嘗青草芬芳、「熱泡」則有綠豆清香。

碧螺春的特色

碧螺春主要產於每年3月至12月，其中3至5月及10至12月的茶葉品質最佳。以「一心二葉嫩芽」製成，茶葉呈現「色、香、味、形」四絕之美。外觀上，碧螺春新鮮碧綠，芽尖白毫豐盈，形狀細緊捲曲如螺旋。乾茶散發清雅香氣，色澤亮麗；沖泡後，茶湯碧綠清澈，口感鮮活爽口。值得一提的是，熱泡碧螺春帶有綠豆清香，而冷泡則散發濃郁青草芬芳，冷泡時間建議控制在4小時內以維持最佳風味。

農糧署表示，碧螺春以「一心二葉嫩芽」製成。（資料照）

農糧署表示，碧螺春以「一心二葉嫩芽」製成。（資料照）

●「冷泡」青草芬芳

1g：100cc；水溫常溫、冷藏4小時。

●「熱泡」綠豆清香

7g：100cc；水溫80度C；第一泡40秒；第二泡30秒；之後每泡增加10秒。

新北市三峽是台灣碧螺春的發源地，也是目前台灣唯一的專業炒菁綠茶產區。當地地形受白雞山環抱，氣候涼爽、雲霧繚繞，加上肥沃的土壤，為茶葉提供了絕佳的生長條件。三峽種茶歷史已近200年，主要品種為青心柑仔，出產的碧螺春茶葉品質優良、風味卓越，深受茶友喜愛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中