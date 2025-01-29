健康網》喝茶迎春！ 農糧署推「碧螺春」四絕風味

農糧署表示，碧螺春新鮮碧綠，芽尖白毫豐盈，形狀細緊捲曲如螺旋，乾茶散發清雅香氣，色澤亮麗；沖泡後，茶湯碧綠清澈，口感鮮活爽口。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年走春時該喝什麼茶？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文，推薦台灣具有代表性的特色茶品—「碧螺春」。這款不發酵茶屬於綠茶中的珍品，其「色、香、味、形」四絕風味和品質在茶界享有盛名，「冷泡」能品嘗青草芬芳、「熱泡」則有綠豆清香。

碧螺春的特色

碧螺春主要產於每年3月至12月，其中3至5月及10至12月的茶葉品質最佳。以「一心二葉嫩芽」製成，茶葉呈現「色、香、味、形」四絕之美。外觀上，碧螺春新鮮碧綠，芽尖白毫豐盈，形狀細緊捲曲如螺旋。乾茶散發清雅香氣，色澤亮麗；沖泡後，茶湯碧綠清澈，口感鮮活爽口。值得一提的是，熱泡碧螺春帶有綠豆清香，而冷泡則散發濃郁青草芬芳，冷泡時間建議控制在4小時內以維持最佳風味。

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農糧署表示，碧螺春以「一心二葉嫩芽」製成。（資料照）

●「冷泡」青草芬芳

1g：100cc；水溫常溫、冷藏4小時。

●「熱泡」綠豆清香

7g：100cc；水溫80度C；第一泡40秒；第二泡30秒；之後每泡增加10秒。

新北市三峽是台灣碧螺春的發源地，也是目前台灣唯一的專業炒菁綠茶產區。當地地形受白雞山環抱，氣候涼爽、雲霧繚繞，加上肥沃的土壤，為茶葉提供了絕佳的生長條件。三峽種茶歷史已近200年，主要品種為青心柑仔，出產的碧螺春茶葉品質優良、風味卓越，深受茶友喜愛。

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