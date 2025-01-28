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健康網》春節圍爐一杯接一杯？ 中醫分享3款解酒湯

2025/01/28 19:30

王大元表示，酒屬濕熱之物，因此中醫用於防醉和解酒的藥材，多具有寒涼解毒、健脾顧胃或淡滲利濕的特性；圖為情境照。（圖取自freepik）

王大元表示，酒屬濕熱之物，因此中醫用於防醉和解酒的藥材，多具有寒涼解毒、健脾顧胃或淡滲利濕的特性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間，無論是走春聚會還是家人圍爐，喝酒似乎成了避免不了的助興環節。該如何喝酒才能減少對胃部的傷害、不容易醉呢？中醫師王大元在其臉書粉專「元氣中醫師 王大元」分享3個酒後緩解不適的茶湯：葛花解酲湯、葛根芩連湯、雙花醒酒茶，幫助民眾安心過節。

寒涼解毒 健脾顧胃

王大元表示，酒屬濕熱之物，因此中醫用於防醉和解酒的藥材，多具有寒涼解毒、健脾顧胃或淡滲利濕的特性，例如葛花、白茅根、葛根、山楂及黃連等。常見的湯藥配方包括以下幾種：

1. 葛花解酲湯：具有健脾利濕、解酒醒神的功效，適用於飲酒過多引起的宿醉頭痛、頭昏目眩、噁心嘔吐和胸膈痞悶等症狀。雖然湯藥能緩解宿醉不適，但酒精進入人體後，仍需經由肝臟解毒代謝，因此充足的休息和多喝水是加速酒精代謝的關鍵。

2. 葛根芩連湯：空腹喝酒容易醉，此時可在飲酒前先服用含葛根的湯藥，為胃壁形成一層保護膜，減少酒精對胃部的刺激，降低胃痛和灼熱等不適。同時，湯中的黃連可清肝解毒，幫助修復酒精對肝細胞的損害。

3. 雙花醒酒茶：將葛花、金銀花、山楂、炙甘草和少許茶葉一同煮成醒酒茶，可解酒毒、緩解嘔吐，並提神醒腦。切勿用濃茶解酒，以免刺激腸胃並增加心臟負擔。

解酒僅改善不適

王大元強調，任何藥物或偏方僅能改善不適症狀，但無法立即降低血液中的酒精濃度，因此無論如何，都應牢記「喝酒不開車，開車不喝酒」的原則，確保自身和他人的安全。

他也提醒，患有肝炎、胃病、心臟病、感冒發燒，或正處於懷孕、減肥期間的人不宜飲酒。此外，中醫認為脾胃虛弱、肝火旺盛、濕熱體質者也應避免過量飲酒，以免加重身體負擔。酒雖非百害而無一益，但健康飲酒才是關鍵。春節期間，享受歡聚之餘，也要記得為自己的身體健康多一份謹慎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

王大元提醒，患有肝炎、胃病、心臟病、感冒發燒，或正處於懷孕、減肥期間的人不宜飲酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

王大元提醒，患有肝炎、胃病、心臟病、感冒發燒，或正處於懷孕、減肥期間的人不宜飲酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

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