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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男人想要「有擋頭」 醫：3療法讓GG減敏

2025/01/22 21:49

黃冠鈞指出，想要預防早洩，可以性行為前先射精一次，降低敏感度；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃冠鈞指出，想要預防早洩，可以性行為前先射精一次，降低敏感度；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性致勃勃卻早洩，男人想要「有擋頭」3療程來幫忙！泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文表示，龜頭減敏的療程有3種，分別是行為療法、藥物治療、減敏手術；其中口服藥物能延長射精時間3-5倍，需在性行為前1小時服用。

1.行為療法：黃冠鈞說明透過練習控制性刺激，降低敏感度，減少性行為時的興奮，例如：暫停-擠壓法、性行為前先射精一次。

2.藥物治療：黃冠鈞提到口服藥（必利勁），是目前食藥署唯一核准用來治療早洩的藥物，能延長射精時間3-5倍，在性行為前1小時服用，可能會有輕微頭痛或噁心的副作用，但通常在藥效退去後消失。

黃冠鈞表示，局部麻醉噴劑可透過表面麻醉的效果來稍微減弱敏感度，幫助延緩早洩問題。於性行為前5-10分鐘使用，薄薄噴灑於表面。建議搭配保險套使用，避免麻醉藥物造成女性陰道麻痺。

3.龜頭減敏手術（非主流）

黃冠鈞說，透過在皮下注射填充物，形成保護層，降低敏感度，常見的填充物有玻尿酸和異體真皮粉（Megafill）。玻尿酸約半年吸收，異體真皮粉則為半永久性，術後能達到減敏的作用，也能增大龜頭圓周1-2公分，附加增大的效果。

黃冠鈞補充，若有治療早洩問題的需求，務必諮詢專業泌尿科醫師，透過門診了解症狀，規劃適合的治療處方或手術治療改善問題，享受愉悅的親密關係。

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