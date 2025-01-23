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健康網》品嘗蓮霧正當時！ 4招教你挑選最佳果實

2025/01/23 07:31

農業部於臉書發文指出，蓮霧營養豐富，富含維生素C、鉀、酚類化合物；圖為大果種。（資料照）

農業部於臉書發文指出，蓮霧營養豐富，富含維生素C、鉀、酚類化合物；圖為大果種。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一月是蓮霧的產季，鮮紅討喜又香甜的蓮霧成為冬季水果中的一大亮點。農業部在臉書專頁分享，蓮霧不僅口感清爽，還富含膳食纖維、維生素C、鉀和多種酚類化合物，對健康大有益處，是許多人愛不釋手的水果之一；有6品種任君挑選，包含南洋粉紅種、大果品種、紅寶石、巴掌蓮霧、黑糖芭比、春之桃。應挑蒂頭無失水、果脊明顯、果臍萼片開張、果實飽滿為佳。

挑選蓮霧的4大要點

如何挑選一顆多汁又香甜的蓮霧？專家建議留意以下重點：

1. 蒂頭無失水：新鮮果實的蒂頭應飽滿水嫩。

2. 果脊明顯：果脊越明顯，果實越緊實有口感。

3. 果臍萼片開張：萼片張開的蓮霧成熟度高。

4. 果實飽滿：手感有重量，表示果肉充盈水分充足。

蓮霧的保存方式

挑選好蓮霧後，保存方法同樣重要。如果短時間內不食用，建議不要清洗，直接用無油墨的報紙或紙袋包好，再放入塑膠袋中冷藏於冰箱的蔬果層，這樣能有效延長蓮霧的新鮮期。蓮霧不僅是健康水果，更是台灣農業的驕傲。趁著當季，不妨選購不同品種的蓮霧，享受這份鮮甜滋味吧！

農業部說，南洋粉紅種常是年節送禮首選。（資料照）

農業部說，南洋粉紅種常是年節送禮首選。（資料照）

此外，農業部也提到，鮮紅討喜又香甜的蓮霧，常常是年節送禮首選，而我們目前常吃的蓮霧，就是南洋粉紅種，也稱為粉紅種：俗稱「黑珍珠」，是目前台灣最主要的栽培品種，口感細緻而脆度高、果型大而飽滿，冬果色澤深紅，糖度高，主要產於屏東枋寮、佳冬等地。

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