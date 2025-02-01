健康網》餐前來杯蘋果醋！研究：可能有助穩血糖、血脂

營養師指出，餐前適量飲用稀釋的蘋果醋可能有助穩定血糖與血脂，並可納入體重管理策略的一部分；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間大魚大肉，若不留意，容易導致血糖、血脂失控與體重增加！營養師沈宛徵根據部分研究結果指出，餐前適量飲用稀釋的蘋果醋可能具以下3項潛在好處：穩定血糖、調節血脂以及輔助體重管理。然而，蘋果醋的效果因人而異，適合血糖輕度異常者，對於糖尿病患者或血糖波動較大者，仍應結合專業飲食管理與醫療建議，切勿單靠蘋果醋作為主要控制手段。

蘋果醋的3大潛在健康功效

沈宛徵於臉書發文指出，蘋果醋可能具以下幫助，但仍須謹慎評估其效果並結合整體健康管理：

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1.血糖管理的輔助工具：部分研究發現，蘋果醋中的醋酸可能延緩胃排空速度，減緩餐後血糖上升的速度，對於血糖輕度異常者可能有所助益。然而，此效果因人而異，對糖尿病患者或血糖波動明顯者，單靠蘋果醋效果有限，仍需配合均衡飲食與專業醫療建議。

2.血脂調節的可能幫手：蘋果醋可能具有降低壞膽固醇（LDL）與提升好膽固醇（HDL）的潛力，但相關研究結果尚未完全確立。建議將蘋果醋作為健康飲食的一部分，而非取代降脂藥物或其他醫療措施。

3.體重管理的輔助策略：有研究指出，蘋果醋可能幫助減少食慾與脂肪累積，但其效果有限，僅能作為體重管理的一環，仍需結合總熱量控制與規律運動才能產生顯著效果。

營養師提醒，蘋果醋可能幫助減少食慾與脂肪累積，但其效果有限，仍需結合總熱量控制與規律運動才能產生顯著效果；情境照。（圖取自freepik）

正確飲用方式與注意事項

沈宛徵也強調，飲用蘋果醋應掌握以下原則，避免潛在風險：

1.適量為主：每天建議攝取30毫升（約2湯匙）的蘋果醋，建議用200毫升的溫水稀釋後飲用，這可以避免對胃部與牙齒的刺激，尤其對胃酸分泌較多者尤為重要。

2.使用方式：

●飲用方式：可選擇於午餐或晚餐前飲用，並搭配低升糖指數的飲食，有助於穩定血糖。

●調味使用：可加入沙拉醬或作為烹飪醬料，提升飲食多樣性。

3.特殊人群應謹慎使用

●胃部不適者：如胃潰瘍或胃酸過多患者，應避免飲用蘋果醋，以免加重症狀。

●服用降糖藥者：應諮詢醫師或營養師，以避免血糖過低的風險。

健康管理重在整體規劃

沈宛徵強調，蘋果醋可以作為健康飲食的一部分，但不應被視為萬靈丹。穩定血糖、血脂及體重管理需要全面的飲食規劃、適量運動以及醫療專業的配合，切勿迷信單一食品的功效。

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