健康網》過年外食餐廳聰明選 火鍋店、日式料理上榜

中醫師提到，日式料理店主打清蒸、烤物、生魚片等健康料理，少油少鹽。建議優先選擇清蒸魚、燉煮菜，避開炸天婦羅、高糖醬汁等；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間，除了除夕多數人選擇在家吃團圓飯，初一到初三有不少人會選擇於餐廳聚餐。想要新年不發胖。風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書粉專「郭懿潔 中西醫師」發文表示，除了選能提供輕食、蔬食的餐廳外，像是火鍋、日式料理店也很不錯，並分享3招小技巧：吃飯前喝杯水或湯、提前一天或隔天安排運動、用餐後散步30分鐘，有助控制熱量不爆肥。

●蔬食餐廳：提供大量新鮮蔬菜、豆類及植物性蛋白質，強調天然與低加工。

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應選擇蒸、燉、烤的清淡蔬菜料理，避開炸物、素料或重口味醬汁。

●輕食餐廳：以沙拉、全麥吐司、早午餐為主，食材簡單、熱量低。

建議選擇少醬汁的沙拉，避免加過多堅果或起司，飲料以無糖茶取代甜飲。

●日式餐廳：主打清蒸、烤物、生魚片等健康料理，少油少鹽。

優先選擇清蒸魚、燉煮菜，避開炸天婦羅、高糖醬汁和太多白米壽司。

●火鍋店（湯底要清淡）：提供靈活搭配蔬菜、瘦肉和豆腐的選項，適合冬季聚餐。

建議選擇昆布或蔬菜湯底，少加重口味醬料，避免加工丸類和肥肉片。

中醫師表示，火鍋店提供靈活搭配蔬菜、瘦肉和豆腐的選項，適合冬季聚餐。建議選擇昆布或蔬菜湯底，少加重口味醬料，避免加工丸類和肥肉片；情境照。（圖取自freepik）

●地中海餐廳：主打橄欖油、魚類、全麥、烤蔬菜等健康料理。

建議優先選擇清爽料理，避免奶油、濃醬或過多的烘焙甜點。

●健康餐廳：提供針對減醣、低熱量、均衡營養設計的餐點，滿足各類健康需求。

檢查餐廳提供的熱量與營養標示，選擇含豐富蔬菜和精瘦蛋白質的餐點。

●在家烹飪：自己掌控食材來源與烹調方式，既健康又省錢。

用新鮮蔬菜、瘦肉、全穀食材，採用蒸、烤、煮的方式減少油脂，搭配低熱量醬料。

不爆肥3招 別忘慢跑、瑜伽、多運動

●吃飯前喝杯水或湯：增加飽足感，減少進食量。

●運動補償法：提前一天或隔天安排運動，如慢跑、瑜伽或輕度有氧。

●用餐後散步30分鐘：幫助消化，同時促進代謝，馬上用掉熱量。

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