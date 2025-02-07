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吳明賢新書 用醫術圓兒時大俠夢

2025/02/07 05:30
吳明賢新書 用醫術圓兒時大俠夢

▲台大醫院院長吳明賢（右2）昨天舉行新書發表會暨簽書會，前副總統陳建仁（中）、台大名譽教授林肇堂（右1），以及台大醫學院名譽教授許金川（左2）等人現身力挺。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

吳明賢新書 用醫術圓兒時大俠夢

▲台大醫院院長吳明賢昨天出版新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》。（記者邱芷柔攝）

台大醫院院長吳明賢不只是醫界權威，更是一位心懷俠夢的醫者，出身嘉義平凡家庭的他，從小沉浸在佛經與武俠小說的世界中，立下「當大俠」的志向，而他的大俠夢，最終在醫療領域開花結果，他直言「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」

台大醫院院長 分享「行俠仗醫」

吳明賢是台灣腸胃科權威，除了領導著頂尖醫療機構，近年常在社群平台分享行醫心路歷程與對台灣醫療現況的深刻觀察，近日將過去發文集結成冊，出版新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》，昨在台北國際書展藍沙龍舉行新書發表會暨簽書會，前副總統陳建仁、台大名譽教授林肇堂及台大醫學院名譽教授許金川等人均現身力挺。

「看書就像降落傘，打開後就有作用！」吳明賢分享，自己從小就愛讀書，尤其是佛經與武俠小說對他影響最深，佛經道出人生是一場修行，目的是解脫生老病死的痛苦，修行的核心在於培養慈悲與智慧，而武俠小說的重點不在於「武」，而在於「俠」，俠之大者為國為民，佛經與武俠小書都是在「幫助他人、解決困難」，這樣的理念成為他行醫的養分，也圓了自己的大俠夢。

吳明賢的新書除了集結醫者的信念與理想，也描繪了他在疫情期間寫給台大醫院同仁的信，傳遞如何在困境中「與善同行」。

吳明賢回顧一路走來的過程，雖出身嘉義平凡家庭，但遇到許多良師益友，始終心懷感恩，從馬祖的研究開始到成為台大醫院院長，持續關注醫療體系、醫師培養與制度，他強調醫學不僅是解決病痛的科學，更是一項行善的志業。

新書發表會上，陳建仁讚揚吳在服務、教學、研究上的貢獻，並提到「馬祖胃癌防治模式」已成為國際標準，新書不僅適合醫界人士閱讀，也能激勵年輕人追求對社會的貢獻；吳的恩師林肇堂則回憶與他共同研究幽門螺旋桿菌的歲月，讚揚他秉持行俠仗義的精神；許金川則表示，這本書充滿救人濟世的情懷，是醫師心靈雞湯，也能啟發各行各業。

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