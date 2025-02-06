健康網》手麻無力恐是腕隧道症候群！醫揭4個關鍵新知

許多人以為腕隧道症候群單純是手腕過度使用所致，但研究顯示，糖尿病和肥胖同樣是重要的致病因子；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾經感到手指麻木、刺痛，甚至握力下降？小心，這可能是腕隧道症候群的警訊！恆新復健科診所醫師王思恒近日在臉書專頁「一分鐘健身教室」中分享研究指出，糖尿病和肥胖同樣是腕隧道症候群的致病因子，而比起神經電生理檢查，超音波診斷更快速無痛；此外，心理健康與神經壓迫疾病密切相關，更會影響康復與預後，不容忽視。

王思恒指出，腕隧道症候群是由於正中神經在手腕受到壓迫引起的疾病，典型症狀包括拇指、食指、中指及部分無名指的麻木、刺痛、灼熱感以及夜間疼痛，嚴重者甚至可能出現肌肉萎縮。這種疾病常見於長期進行反覆性手腕動作的人，如打字員或裝配工人。不過，近期研究也揭示了4項與腕隧道症候群相關的有趣新知：

請繼續往下閱讀...

1. 腕隧道症候群與肥胖、糖尿病息息相關：許多人以為腕隧道症候群單純是手腕過度使用所致，但研究顯示，糖尿病和肥胖同樣是重要的致病因子。脂肪組織不僅會直接提高腕隧道壓力，還會釋放發炎因子，影響神經功能。因此，適當減重不僅對健康有益，也能幫助減輕腕隧道症候群的症狀。

2. 超音波診斷，快速又無痛：以往診斷腕隧道症候群需要依賴耗時且疼痛的神經電生理檢查，但現在透過超音波掃描即可快速診斷。僅需1秒鐘，醫師便能清楚觀察到因壓迫而腫脹的正中神經，讓診斷變得更加便捷。

3. 玩遊戲也能檢查腕隧道症候群：科學家開發了一款手機App，讓玩家用拇指操控兔子收集蔬菜。透過記錄和分析遊戲過程中的動作數據，App的敏感度高達94%，成為高效篩查腕隧道症候群的新工具。

4. 心理健康不容忽視：腕隧道症候群患者的心理健康問題也備受關注。研究顯示，接受手術治療的患者中，有28%曾使用精神藥物，而一般人僅為19%。尤其是女性、年長者及低社經地位者，更容易面臨心理健康挑戰，這對於病情恢復和預後都有重要影響。

多元治療助患者重拾健康

王思恒說，腕隧道症候群的治療方式多樣，包括佩戴護具、調整生活習慣、進行物理治療，以及使用藥物或注射療法。對於症狀嚴重或非侵入性療法無效的患者，手術治療（如傳統手術或內視鏡手術）則是有效的選擇。若有腕隧道症候群相關症狀，應儘早就醫，與醫師討論適合的治療方案，以免病情惡化影響生活品質。

醫師指出，心理健康與神經壓迫疾病密切相關，更會影響康復與預後；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法