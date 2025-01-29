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健康網》過年打牌肩頸腰背痠痛！ 這姿勢傷害大

2025/01/29 21:49

過年很多人愛打麻將，長時間久坐、頭部前傾、低頭，恐造成肩頸腰背痠痛；圖為情境照。（圖取自pixabay）

過年很多人愛打麻將，長時間久坐、頭部前傾、低頭，恐造成肩頸腰背痠痛；圖為情境照。（圖取自pixabay）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年打麻將連續拚場，如果長期維持固定的姿勢或姿勢不良，小心荷包進帳卻賠了健康！衛福部台南醫院提醒，打麻將常見肩頸腰背痠痛，尤其是肩頸部痠痛與長時間頭部前傾、低頭有關，有時疼痛不限於局部肌肉，還會投射至後腦、枕部、頭頂，嚴重時甚至有噁心、頭暈等自主神經方面的症狀。

肩頸部痠痛

台南醫院指出，肩頸部痠痛常見於後頸部肌肉及斜方肌。這與打麻將時，長時間的頭部前傾（低頭）有關。頭部前傾時，後頸部肌肉需負荷頭部的重量；而斜方肌則負責肩部的動作與上肢的重量。

台南醫院說明，由於肌肉需要規則的收縮與放鬆才能得到充足的養分、血液，並將其代謝廢物運走，故長期固定於同一姿勢，會導致肌肉的循環不良及負荷過度（拉傷），甚至激發肌肉內的引痛點而產生肌膜疼痛症。此時，疼痛將不限於局部肌肉，可能會投射至較遠的部位，如後腦，枕部，甚至頭頂，嚴重時甚至可能有噁心、頭暈等自主神經方面的症狀。

建議：
1.每一小時起來活動筋骨。如頭部的前彎、後仰，左右側彎等動作，每個動作約維持20秒，每回3-5下。
2.座椅最好有扶手，扶手的高度為：肩膀自然下垂時，椅面至手肘的距離。
3.可以對局部痠痛的地方做熱敷，每次約15-20分鐘，以放鬆該部位的肌肉。

長期固定於同一姿勢，會導致肌肉的循環不良及負荷過度（拉傷），甚至激發肌肉內的引痛點，而產生肌膜疼痛症；圖為情境照。（資料照）

長期固定於同一姿勢，會導致肌肉的循環不良及負荷過度（拉傷），甚至激發肌肉內的引痛點，而產生肌膜疼痛症；圖為情境照。（資料照）

腰部痠痛

台南醫院表示，腰部肌肉負責我們日常生活姿勢的維持，打麻將時長時間坐著不動，一樣會使腰部肌肉負荷過度。

建議：
1.座椅務必舒適，合乎人體工學。尤其椅子在腰椎部位需向前呈弧形突起，以符合人體自然的腰椎曲線。如沒有這種椅子，可以在腰部放置一個小枕頭。
2.每一小時起身做一下腰部運動，如前彎、後仰、轉體、側體伸展等動作
3.可以在局部地方做熱敷，每次約15-20分鐘，以放鬆該部位的肌肉。

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