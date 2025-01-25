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健康網》不只試吃！「先看、後聞」散裝年貨聰明挑

2025/01/25 15:21

食藥署提醒，挑散裝食品，要掌握先看、後聞的原則，顏色過於鮮艷、太白、有霉味、異味或是香氣太濃郁，建議避免購買；圖為情境照。（資料照）

食藥署提醒，挑散裝食品，要掌握先看、後聞的原則，顏色過於鮮艷、太白、有霉味、異味或是香氣太濃郁，建議避免購買；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節將屆，年貨大街應景食品琳瑯滿目，魷魚絲、肉乾、堅果、餅乾糖果等散裝零食，讓人食指大動。食藥署提醒，購買散裝食品要注意：有標示品名、原產地；留意食品容器衛生及周邊環境；工作人員的衛生習慣；別只試吃，要掌握先看、後聞的原則，太鮮豔或有怪味都應避免。

散裝食物要標示品名、原產地

食藥署指出，根據食藥署規定，不論是在超市、賣場、南北貨商家，除了糖果、餅乾外，像是南北貨如香菇、干貝、魷魚乾、肉品等散裝食品，也都須要用卡片、標籤或告示牌，清楚寫出的「品名」跟「原產地」向顧客自我介紹。

周邊環境乾淨 食品有保藏設備

食藥署表示，賣場裡人來人往，免不了沾染灰塵甚至飛沫，選購時要留意放置食品容器的衛生及周邊環境，例如：容器是否乾淨、食品是否分類堆放。建議最好選擇有加蓋的商家食品，周邊也應整潔無蒼蠅、蚊蟲等病媒，應該冷藏的食品，不直接暴露於空氣，確保食品不會變質。

此外，試吃後的垃圾，像是糖果紙、瓜子殼、牙籤等，也要記得放入垃圾桶，與食品保持一定的距離，千萬不可以隨手亂丟造成髒亂。

食藥署指出，選購散裝食品，要留意放置食品容器的衛生及周邊環境，建議最好選擇有加蓋的商家食品；圖為情境照。（資料照）

食藥署指出，選購散裝食品，要留意放置食品容器的衛生及周邊環境，建議最好選擇有加蓋的商家食品；圖為情境照。（資料照）

注意店員的衛生習慣

店員在拿取食品時，也要仔細看看，工作人員的衣著是否整潔、有沒有戴口罩、手套，使用的包裝袋是否乾淨，負責任的攤商一定會仔細留意每個販售細節。

拒買太鮮豔或有怪味的食品

食藥署提醒，很多人喜歡在購買散裝食品時，先試吃品嘗，其實除了確認是否合自己的口味外，更重要的是掌握先看、後聞的原則，眼睛看如果顏色過於鮮艷或太白都有可能是異常狀況。鼻子聞一聞是否有霉味、異味或是香氣太濃郁，民眾也都要避免購買。

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