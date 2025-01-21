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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》生理期前情緒低落？婦產科醫：多吃香蕉、2樣別碰

2025/01/21 14:49

不少女性在生理期前，經常備感情緒低落。（圖取自shutterstock）

不少女性在生理期前，經常備感情緒低落。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性在生理期前時常有情緒低落的狀況，甚至嚴重到影響生活的程度。婦產科醫師說明這是「快樂荷爾蒙」血清素較少造成；想要幫自己減低情緒低落問題，可以散散步，吃點含有維生素B6與鎂的食物等，減緩情緒波動、穩定心情。但咖啡因與甜食這兩項大家以為能提振心情的點心反倒會加重不穩，應盡量避免。

美迪大直婦產科診所婦產科醫師杜依儒在粉專「婦產科 杜依儒醫師」表示，不少人想知道「為什麼月經前情緒低落？」月經前，黃體素下降，影響大腦中的「快樂荷爾蒙」血清素，讓妳覺得特別低落。

可以怎麼做？杜依儒建議：

●動一動：散步或做瑜伽，幫助提升血清素，穩定心情。

●吃對食物：香蕉、堅果、菠菜、黑巧克力，這些含維生素B6和鎂的食物，能幫助減緩情緒波動！少碰咖啡因和甜食，以免加重不穩。

●好好休息：睡個好覺，給身體時間調整荷爾蒙。

●找人聊聊：和朋友或家人分享感受，安排一些輕鬆的活動轉移注意力。

最後杜依儒提醒，如果每次月經前後都情緒崩潰、極度憂鬱，甚至影響生活，可能是經前不悅症（PMDD），建議及早尋求醫療協助，別讓情緒偷偷耗光妳的能量！

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