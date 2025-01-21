健康網》安全駕駛「藥」注意！ 食藥署列12種藥品需慎用

食藥署提醒，某些藥品可能影響駕駛能力，導致嗜睡、反應時間變慢、頭暈、協調性失衡或視力模糊等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕服用部分藥物甚至是眼藥水，可能影響駕駛能力，導致行車事故發生！食藥署指出，使用安眠藥、散瞳劑、血糖藥、降壓藥、止痛藥等12種藥品或其他類似藥品前，務必詳閱藥品仿單上的警語及注意事項，尤其是與操作機械或駕駛相關的影響說明，以免影響安全。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，某些藥品可能影響駕駛能力，導致嗜睡、反應時間變慢、頭暈、協調性失衡或視力模糊等症狀，進一步威脅到駕駛安全。不論是短途通勤還是長途旅行，無論自身或其他道路使用者的安全都不容忽視。

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12類「藥」注意

這些藥品類型需要注意：安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑、部分降血糖藥、部分降血壓藥、部分止咳感冒藥、部分抗組織胺藥、部分口服止痛藥、部分精神病藥、部分抗焦慮藥、部分抗憂鬱藥。

食藥署提醒，若正在服用上述藥品或其他類似藥品，請務必仔細閱讀藥品仿單上的警語及注意事項，尤其是與操作機械或駕駛相關的影響說明。

食藥署提醒，服藥前務必仔細閱讀藥品仿單上的警語及注意事項，尤其是與操作機械或駕駛相關的影響說明。（資料照）

專業建議 確保安心

另外，在領取或購買藥品時，請向醫師或藥師確認：

1.使用藥品後，是否可以駕駛？

2.若可駕駛，需間隔多久時間才安全？

食藥署強調，藥駕的風險不容忽視，如果有任何疑問，請立即諮詢專業醫療人員，以確保用藥及行車安全。每一分小心，都是對自己與他人生命的負責。

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