近4年首例！ 女嬰肉毒桿菌中毒 四肢無力進加護

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明肉毒桿菌中毒個案。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（21日）公布近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒案例，為北部未滿1歲女嬰，平日僅食用母乳及水果泥、蔬菜泥等罐裝副食品，食物檢體已送驗，個案仍於小兒加護病房治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女嬰沒有先天疾病，去年12月22日陸續出現便秘、食慾不振伴隨活動力逐漸下降等情形，且便秘持續約2週，今年１月４日被家屬帶往就醫，醫療團隊懷疑腸阻塞或先天腸道異常，轉住院治療，結果一連串檢查發現深層肌腱反射減弱、眼皮下垂、四肢無力等症狀，但腦脊髓液、腦部影像學檢查均無異常，後由醫院採檢並通報，經檢驗於糞便中檢出肉毒桿菌及毒素基因確診。

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林詠青指出，該名女嬰已使用專案進口的肉毒桿菌抗毒素治療，目前仍於小兒加護病房治療，但逐漸可用嘴巴進食、眼皮下垂改善，但肢體無力未改善，且仍有身體虛弱、活動力不佳等情況，迄今住院超過2週。

母乳及罐裝副食品檢體送驗

林詠青說明，現階段疫調發現，該名女嬰平常以食用母乳為主，有時也會有罐裝副食品，像是水果泥或蔬菜泥，衛生單位已將個案食物檢體送驗，正在檢驗中，同住家人則沒有疑似症狀。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，依疾管署監測資料顯示，以病例發病日統計，今年尚無確定病例，2015年至2024年的每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例，病例年齡介於未滿1歲至70多歲，其中3例為未滿1歲嬰兒。

哪裡會有肉毒桿菌毒素。（疾管署提供）

林詠青表示，肉毒桿菌以孢子形態存在於生活環境中，其毒素不耐熱，經煮沸、煮熟後毒力會消失。不過，1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全且腸道菌叢亦未發展完全，若不慎食入含肉毒桿菌孢子的食品，易使病原菌在腸道內增殖產生毒素而致病，潛伏期約30天內。

由於肉毒桿菌孢子於自然界的分布廣泛，林詠青呼籲，1歲以下嬰兒應避免餵食蜂蜜；帶皮蔬果可能沾染泥土，應徹底清洗及去皮後，再進行食品製作；烹調食品時應煮沸至少10分鐘並攪拌。此外，不可食用蓋子脹起的罐頭製品，開罐後發覺有異味時也不要勉強試吃。

林詠青也呼籲，臨床醫師如診療病患發現有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊（複視）、瞳孔放大、眼瞼下垂、吞嚥或呼吸困難，或由上到下肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒的症狀，應立即通報衛生單位儘速檢驗釐清致病原因及對症治療，並給予病患妥適的照護，否則嚴重的話，患者恐因為呼吸衰竭而造成死亡。

肉毒桿菌傳染方式。（疾管署提供）

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