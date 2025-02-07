健康網》髮際線退後還有救嗎？ 醫點雄性禿3解決方法

柯博桓表示，男性通常從髮際線後退開始，逐漸延伸至頭頂，形成「M字禿」或「地中海」樣的禿髮特徵；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長或壓力增大，不少人發現自己有「雄性禿」問題。男性通常從髮際線後退呈現「M字禿」；女性髮際線則通常保持完整，但頭頂中央的頭髮會變得稀疏，分線處逐漸變寬，頭皮更容易被看見；對此，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，雄性禿雖然普遍，但已有多種改善方法選擇，包含藥物治療、植髮手術、生活習慣改善。

什麼是雄性禿？

雄性禿，全名為「雄性型禿髮症」（Androgenetic Alopecia），是最常見的掉髮類型。其成因主要與遺傳及男性荷爾蒙中的二氫睪固酮（DHT）有關。DHT會使毛囊的生長期縮短，逐漸導致毛囊萎縮，頭髮變得越來越細、越來越短，最終出現明顯的禿髮現象。

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雄性禿的常見徵兆

雄性禿的表現因性別而異：男性通常從髮際線後退開始，逐漸延伸至頭頂，形成「M字禿」或「地中海」樣的禿髮特徵；女性髮際線通常保持完整，但頭頂中央的頭髮會變得稀疏，分線處逐漸變寬，頭皮更容易被看見。雄性禿雖以男性居多，但女性也可能受遺傳或荷爾蒙變化（更年期、多囊性卵巢症候群）影響而出現。女性雄性禿通常不會完全禿光，但整體髮量會明顯減少，對外觀與心理造成困擾。

柯博桓指出，女性髮際線通常保持完整，但頭頂中央的頭髮會變得稀疏，分線處逐漸變寬，頭皮更容易被看見；圖為情境照。（圖取自freepik）

改善雄性禿方方法

1. 藥物治療：Finasteride或Dutasteride通過抑制DHT的生成，減緩毛囊萎縮；Minoxidil幫助擴張血管、刺激毛囊，促進頭髮生長。

2. 植髮手術：將後枕部健康毛囊移植至禿髮區域，可達到自然、永久的修復效果，適合髮量稀少者。

3. 生活習慣改善：均衡飲食、規律運動、充足睡眠及減壓，都能有效延緩禿髮進程，提升頭皮健康。

柯博桓表示，隨著醫療技術的進步，雄性禿問題已不再是無解的困擾。透過正確的診斷和治療，重拾濃密頭髮並非難事，建議有相關問題者及早尋求專業醫師協助。

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