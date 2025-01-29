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健康 > 護眼顧齒

健康網》過年熬夜追劇小心了！ 醫曝乾眼症4大成因給解方

2025/01/29 21:15

長時間盯著螢幕會減少眨眼次數，從而導致眼睛表面的淚液蒸發過快，讓症狀惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

長時間盯著螢幕會減少眨眼次數，從而導致眼睛表面的淚液蒸發過快，讓症狀惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年熬夜看劇，一集接一集？小心乾眼症找上門！醫師謝嫣文指出，除了長時間使用電子產品，空氣乾燥、長時間配戴隱形眼鏡、飲食不均衡也可能導致乾眼症，建議定時讓眼睛休息，使用加濕器並保持室內通風、選擇透氧性佳或拋棄式隱眼，或可多吃富含維生素A（如胡蘿蔔、南瓜）、omega-3脂肪酸食物。

彰化羅眼科睛采眼科醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，有些乾眼症患者上門看診表示吃藥沒用，其實背後原因可能在於生活習慣沒改變，她分享4個可能加重乾眼症的常見因素，並給出對應解方如下：

●長時間使用電子產品：現代生活中，電子產品如電腦、手機、平板已成為我們日常生活的重要組成部分。然而，長時間盯著螢幕會減少眨眼次數，從而導致眼睛表面的淚液蒸發過快，造成乾眼症狀惡化。建議每工作20分鐘，讓眼睛休息20秒，看向20公尺遠的物體，還有定期眨眼，保持眼睛濕潤。

●空氣乾燥：環境中的濕度對眼睛的舒適度有很大影響。空氣乾燥會加速眼睛表面淚液的蒸發，進而加重乾眼症狀。像是冬天開暖氣、夏天開冷氣，都會使得室內空氣變得很乾燥，建議使用加濕器增加室內濕度，避免眼睛直接對著暖氣或冷氣，也要保持適當的室內通風。

●長時間配戴隱形眼鏡：隱形眼鏡會對眼睛表面的淚膜造成一定的干擾，特別是長時間配戴或在乾燥環境中配戴隱形眼鏡，更容易導致乾眼症狀加重。建議如果一定要帶隱形眼鏡，要選擇透氧性好的隱形眼鏡，並遵循正確的配戴時間和清潔程序。也可以考慮使用日拋型隱形眼鏡，減少眼睛的負擔。

●飲食不均衡：飲食中的營養素對眼睛健康至關重要。缺乏維生素A、omega-3脂肪酸等營養素，會影響淚液的量和分泌，進而導致乾眼症狀惡化。保持均衡飲食，多吃富含維生素A（如胡蘿蔔、南瓜）、omega-3脂肪酸（如魚類、亞麻籽油）的食物，保護眼睛健康。

胡蘿蔔、南瓜等食物富含維生素A食物，有助保護眼睛健康。（圖取自freepik）

胡蘿蔔、南瓜等食物富含維生素A食物，有助保護眼睛健康。（圖取自freepik）

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