健康網》結節、囊腫與痛風石如何區分？ 醫解答凸起物3大類型

醫師指出，囊腫摸起來柔軟，內部可能含有空氣、液體或半固體物質，如關節液、組織液或脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手腳關節莫名腫個包，讓人心驚驚！林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁詳解結節、囊腫與痛風石的差異，結節是一種堅硬且實心的小塊狀物；囊腫則摸起來柔軟，內部可能含有空氣、液體或半固體物質；痛風石則是由尿酸鹽結晶長期堆積形成的堅硬顆粒，幫助民眾辨識並了解應對方式。

結節（Nodule）

結節是一種堅硬且實心的小塊狀物，可能出現在皮膚或其他器官上。例如，部分類風濕性關節炎患者可能因小血管發炎，於特定部位形成類風濕結節。雖然結節通常不會引起疼痛，但需注意罕見情況下可能影響肺部、心臟或眼睛的鞏膜等器官。若發現類似問題，應尋求醫師診斷。

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囊腫（Cyst）

囊腫則摸起來柔軟，內部可能含有空氣、液體或半固體物質，如關節液、組織液或脂肪。常見的囊腫類型包括貝克氏囊腫、腱鞘囊腫及表皮囊腫等。大多數囊腫對身體無害，但若囊腫逐漸增大，壓迫神經、關節或其他器官造成疼痛或功能障礙，則需與醫師討論是否進行處理。

痛風石（Tophi）

痛風石是由尿酸鹽結晶長期堆積形成的堅硬顆粒。儘管藥物治療可以幫助痛風石逐漸消失，但若已導致關節破壞變形或壓迫神經，可能需要考慮手術清除。然而，手術僅能緩解症狀，無法從根本解決問題。專家強調，控制血中尿酸值是預防痛風石的關鍵。

醫師提醒，面對身體不明的凸起物，建議不要忽視，應及早就醫評估。透過專業診斷，可以釐清病因並獲得適當的治療建議，避免可能的健康風險。

醫師說，儘管藥物治療可以幫助痛風石逐漸消失，但若已導致關節破壞變形或壓迫神經，可能需要考慮手術清除；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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