健康網》年假出遊搭車怕吐？ 用暈車貼片注意副作用

藥害救濟基金會提醒，使用含scopolamine成分的暈車貼片要注意副作用，尤其兒童族群較易受到抗膽鹼副作用的影響；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新年連假將近，計劃好要旅遊或返鄉了嗎？為避免出現暈車、暈機，許多人會準備暈車貼片以備不時之需；對此，藥害救濟基金會提醒，暈車貼片（Scopolamine），雖然臨床上普遍認為其安全性高，但因具有抗膽鹼之特性，仍有少數使用者曾發生抗膽鹼副作用。

動暈症（motion sickness）是一種症狀而非疾病，泛指搭乘交通工具所引起的腸胃道及中樞神經反應，包含失去胃口、噁心、嘔吐、暈眩及冷汗直流等。

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藥害救濟基金會指出，英國醫藥品管理局（MHRA）於2023年7月24日對含scopolamine成分貼片發布安全性警訊，表示當局接獲幾件因scopolamine貼片引起之嚴重及危及生命的抗膽鹼不良反應，包含惡性高熱等。

英國MHRA提醒民眾若使用方式錯誤或在適應症外（off-label use）的情況下使用貼片，可能會發生嚴重且致命的不良反應。此外，兒童族群較易受到抗膽鹼副作用的影響，醫療人員應告知正確的使用方式及注意可能發生之副作用。

藥害救濟基金會表示，我國核准含scopolamine成分貼片劑型藥品許可證共1張，中文品名為暈得寧防暈貼片劑1.5毫克（東茛菪儉），為醫師藥師藥劑生指示藥品。我國核准之scopolamine貼片適應症為預防或緩解動暈症引起之症狀，使用方式為每次在耳後貼一片，每片藥效可維持72小時。12歲以下的個案使用需洽詢醫師。

食藥署指出，目前常見的暈車貼片成份多為東莨菪鹼（Scopolamine），會在使用貼片後持續釋出，經由耳後皮膚吸收後進入血液，具有能夠抑制前庭腦幹反應及嘔吐中樞的功效，以達到鎮暈止吐的效果。

暈車貼片其副作用為嗜睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上困擾或偶見興奮反應（以幼兒及老人較常見），如擔心此副作用建議與醫師或藥師諮詢，改以其他成分的暈車藥替代。

食藥署提醒民眾，使用暈車貼片應注意：需經過醫師或藥師指示使用，使用前應詳細閱讀藥品說明書，不建議12歲以下兒童使用。使用暈車貼片後勿駕車或操作危險機械，並於旅途結束後立刻除去，使用前後均須徹底洗淨雙手及所貼部位，避免殘餘藥品持續作用。

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