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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

5旬男皮膚起疹長膿皰 中西醫合療效果佳

2025/01/20 18:00

中醫師提醒，保養皮膚要做好濕潤及防曬，同時應避免各種外界刺激，如熱水燙洗、暴力搔抓、過度洗拭；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提醒，保養皮膚要做好濕潤及防曬，同時應避免各種外界刺激，如熱水燙洗、暴力搔抓、過度洗拭；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王涵平／台南報導〕50歲趙先生因為居住環境品質不佳，導致膿皰及表皮糜爛嚴重，求診西醫皮膚科，經診斷為葡萄球菌皮膚燙傷樣症候群，經過抗生素治療後沒有立即改善，紅斑、脫屑、滲出液持續演進。經衛福部新營醫院中醫科醫師何柏逸門診，中西醫合併照護下，皮膚紅疹、脫屑逐漸好轉，膚色也由暗棕色轉淡；抗生素引起的腹瀉及脾胃症狀也逐漸恢復，趙先生對於皮膚狀況十分滿意。

中醫協同治療的期間，趙先生每兩週來訪中醫，何柏逸依個別體質和相關症狀，開立科學中藥進行內服藥調理，另給予患者和家屬相關的衛教和用藥諮詢，1個月下來，趙先生的狀況即有顯著進步。何柏逸說，在中醫觀點來看，患者的症狀是因風毒之邪侵犯人體，同時因為居住環境悶熱，毒邪與濕熱相搏，不得透達疏泄，導致鬱於肌膚腠理，而產生膿皰。中藥在使用上除了清熱解毒外，固護胃氣，保護病患的腸胃道健康，同時注意排便狀況，讓毒邪有出入去處。中醫治療皮膚病會根據每個人的體質不同而給予不同的治療方式。

50歲趙先生因為居住環境品質不佳，至衛福部新營醫院中醫科醫師何柏逸門診，中西醫合併照護下，目前對皮膚狀況很滿意。（部立新營醫院提供）

50歲趙先生因為居住環境品質不佳，至衛福部新營醫院中醫科醫師何柏逸門診，中西醫合併照護下，目前對皮膚狀況很滿意。（部立新營醫院提供）

何柏逸建議，在個人保養方面，應避免各種外界刺激，如熱水燙洗、暴力搔抓、過度洗拭。在飲食方面，要謹記忌用「烤、炸、辣、甜」及魚腥類、容易過敏性的食物。同時藥物也可能誘發皮膚病灶，在看診時最好事先告知容易過敏的藥物。清潔方面最好保持皮膚的濕潤及防曬。忌用鹼性肥皂或化妝品類。最後，如果在濕疹患處，則保持局部清潔乾燥。

何柏逸提醒，除了個人保養，運動也非常重要，運動能帶動全身氣血循環，增加皮膚的滋養，同時產生腦內啡，生理、心理層面的症狀都可以改善皮膚狀況。

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