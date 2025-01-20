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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健康過春節 營養師推「6年菜」水果蝦鬆上榜

2025/01/20 18:45

陳采瑜說，大魚大肉之餘，蔬菜水果不能少，將切丁炒香的蝦肉，搭配新鮮的水果，用生菜葉包起好，便成了水果蝦鬆；示意圖。（資料照）

陳采瑜說，大魚大肉之餘，蔬菜水果不能少，將切丁炒香的蝦肉，搭配新鮮的水果，用生菜葉包起好，便成了水果蝦鬆；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，終於可以吃上美味年菜，但佛跳牆、滷蹄膀、炸年糕等，都是高熱量地雷，難道就沒有好吃又健康的年菜嗎？營養師Sonia陳采瑜在臉書粉專「Sonia營養師生活手記」發文分享6道健康年菜菜單，有昆布火鍋、清蒸鱸魚、水果蝦鬆、白斬雞、白菜豬肉捲，以及花團錦簇鮮干貝。

6道健康美味的年菜

●昆布火鍋：象徵一家團圓的火鍋，選擇清湯底搭配原態食物，可以是一道配角湯品，也可以是均衡有菜有肉的主角。

●清蒸鱸魚：象徵年年有餘，必須要有的魚，用清蒸取代糖醋或煎炸，少油更健康。另外，底下鋪上嫩豆腐、金針菇也很美味哦！

●水果蝦鬆：大魚大肉之餘，蔬菜水果不能少，切丁炒香的蝦肉，搭配新鮮蘋果丁、柳橙、節瓜丁等，用生菜葉包起好。喜歡有醬料的人，可以搭配加了黃芥末籽的優格醬，美味加分！

陳采瑜說，水煮或用電鍋蒸，就能完成的白斬雞，保留原味，去皮吃更健康；示意圖。（資料照）

陳采瑜說，水煮或用電鍋蒸，就能完成的白斬雞，保留原味，去皮吃更健康；示意圖。（資料照）

●白斬雞：年菜必有的雞，取台語發音同「家」，象徵家庭興旺，水煮或用電鍋蒸，就能完成的白斬雞，保留原味，去皮吃更健康。

●花團錦簇鮮干貝：選擇甜椒、玉米筍、花椰菜、香菇等五顏六色的蔬菜，搭配干貝、蝦仁、小捲等海鮮清炒，海鮮的鮮味搭配蔬菜的甜味，讓吃得菜不無聊。

●白菜豬肉捲：過年期間是蘿蔔、白菜的盛產季節，川燙後捲入調味好的豬絞肉，和同樣絞肉製作的紅燒獅子頭相比，一樣好吃還少油、高纖、更健康！

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