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8旬嬤牙掉光卻「牙痛」 原是三叉神經痛作怪

2025/01/20 15:54

溫永銳醫師指出，三叉神經痛是指該神經分佈區域內反覆發作、伴隨面部抽搐的陣發性劇痛，因此積極治療至關重要。（記者陳建志攝）

溫永銳醫師指出，三叉神經痛是指該神經分佈區域內反覆發作、伴隨面部抽搐的陣發性劇痛，因此積極治療至關重要。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕80歲許姓阿嬤牙齒早已拔光，卻經常覺得「牙痛」，且痛到流眼淚，前往牙科診所看診找不到原因，經前往醫院疼痛治療中心求診，醫師仔細問診和理學檢查後，才確認阿嬤原來是罹患三叉神經痛，經熱凝射頻療法治療，疼痛症狀獲得明顯改善，終於露出久違的笑容。

仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳表示，三叉神經是負責支配臉部感覺的主要神經，三叉神經痛是指該神經分佈區域內反覆發作、伴隨面部抽搐的陣發性劇痛，此病症的診斷並不困難。不過，因有許多相似的顏面或頭部疼痛，患者容易被誤診為牙齒疾病，導致多次拔牙卻仍未能得到適當的治療。

溫永銳醫師以頭顱模型，說明三叉神經痛位於臉部的病灶位置。（記者陳建志攝）

溫永銳醫師以頭顱模型，說明三叉神經痛位於臉部的病灶位置。（記者陳建志攝）

溫永銳指出，原發性三叉神經痛好發於40歲以上的民眾，女性略多於男性。通常為單側發病，以右側較常見，只有不到5%的病人會雙側發病。典型的三叉神經痛發作沒有預兆，疼痛如閃電般突然出現，感覺短暫而劇烈，類似尖銳、電灼、針刺、刀割或撕裂樣的劇痛。

溫永銳表示，某些患者會有明確的「觸發點」，一旦接觸這些敏感區域，例如刷牙、吃飯、洗臉或說話，就可能引發劇痛，嚴重者甚至因頻繁的疼痛發作而徹夜難眠，嚴重影響生活品質，可能導致焦慮及憂鬱，甚至出現自殺念頭，因此，積極治療至關重要。

仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心主任賴烱文表示，三叉神經痛治療方式，主要包括藥物治療和手術治療，治療初期通常以藥物為主，尤其是抗癲癇藥物，其作用為抑制三叉神經系統的異常放電；若藥物治療效果不佳或副作用難以忍受，可考慮手術治療，包括微創介入性治療，例如「經皮半月節後射頻療法」，透過精確熱源破壞三叉神經節，術後疼痛改善率可達75-85%，另外還有加馬刀治療、開顱手術。

賴烱文強調，三叉神經痛雖然疼痛劇烈，但在適當的診斷和治療下，絕大多數病人都能改善症狀，提升生活品質。若民眾出現類似症狀，務必及早就醫，尋求專業治療，恢復健康的生活。

醫師替三叉神經痛患者進行半月神經節高頻熱凝治療，針尖接近顱底神經節部位（黃箭頭處）。（記者陳建志翻攝）

醫師替三叉神經痛患者進行半月神經節高頻熱凝治療，針尖接近顱底神經節部位（黃箭頭處）。（記者陳建志翻攝）

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