大掃除小心拇指基底關節炎 「懸吊帶懸吊術」恢復快

蘇昱仲醫師表示，懸吊帶懸吊術不需要取用自體韌帶，大幅縮短手術時間，術後恢復快。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕天氣冷，年終大掃除、點大筆鈔票，小心拇指基底關節炎，現代人依賴手機，習慣用拇指滑動屏幕或抓握手機，也會增加發生率，嚴重影響生活，甚至無法騎機車。透過最新一代「懸吊帶懸吊術」加上復健，不需取用自體韌帶，可大幅縮短手術時間，術後恢復快。

65歲的江女士是一位家庭主婦，日常生活不僅照顧孫子，還細心整理家中每一個角落，拖地整潔、手洗衣物，長年飽受拇指根部疼痛之苦，簡單的扭擰毛巾、拖地、甚至騎車，都成了難以忍受的痛。近期因感僵硬並伴關節卡卡的摩擦聲，嚴重影響日常生活，前往診所看診，打針吃藥後症狀未能改善，轉診至奇美醫院骨科就醫檢查，捏、握疼痛沒有力氣，疼痛指數高達9分（最高為10分），X光檢查也發現拇指基底關節已退化且明顯變形，確定診斷為拇指基底關節炎。

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江女士在接受懸吊帶懸吊術並配合職能治療團隊擬定的個人化術後復健計畫後，疼痛指數下降至1分，並恢復正常活動，未出現任何併發症。

江女士（中）接受懸吊帶懸吊術治療拇指基底關節炎後，恢復良好，獻花感謝蘇昱仲醫師（右）及職能治療團隊。（記者劉婉君攝）

奇美醫院骨科部主治醫師蘇昱仲表示，拇指基底關節炎主要影響拇指與腕骨間的關節，病人常因疼痛及功能受限，而影響日常生活，包括抓握、夾取物品等基本動作。拇指基底關節炎發生機會不比膝關節炎低，停經後婦女有1/3會發生，但常因被誤認為扳機指、媽媽手等韌帶發炎類而疼痛難治。

蘇昱仲說，拇指基底關節炎的治療方法有復健、消炎止痛藥物、局部注射手術等。傳統手術方式多採用大多角骨截骨術合併韌帶重建與肌腱置換術，需要取用病人自身韌帶，增加術後不適及恢復期負擔。最新一代的懸吊帶懸吊術，不需要取用自體韌帶，大幅縮短手術時間，術後恢復快，同時保有傳統手術的穩定性及療效，為病人提供更高的舒適度與滿意度。

蘇昱仲表示，拇指基底關節炎雖為常見的退化性疾病，但若能及早診斷並接受妥善治療，不僅可以避免因病失能，還能恢復拇指功能，擁有健康的晚年生活，呼籲有症狀的民眾應積極尋求專業診療，減少病情惡化的風險。懸吊帶懸吊術目前為自費，費用約5-6萬元。

蘇昱仲醫師表示，懸吊帶懸吊術不需要取用自體韌帶，大幅縮短手術時間，術後恢復快。（記者劉婉君攝）

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