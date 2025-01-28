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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》打造健康年夜飯！ 國健署授「3招」加水果、堅果

2025/01/28 16:15

國健署說，不妨將水果與堅果入菜，既營養豐富又有口感，如蒜香腰果蝦仁、香橙清蒸魚等；示意圖。（資料照）

國健署說，不妨將水果與堅果入菜，既營養豐富又有口感，如蒜香腰果蝦仁、香橙清蒸魚等；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節已悄悄到來，年夜飯是每年重要的家庭聚餐！國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，準備健康年菜的小技巧。多色蔬菜增添營養更健康，如蘿蔔燉盅、彩椒鑲肉；天然食材替代勾芡，如山藥、秋葵入菜；讓水果及堅果入菜，營養豐富有口感，可做成蒜香腰果蝦仁、香橙清蒸魚等料理。

增添多色蔬菜更健康

國健署指出，傳統年菜中常見的肉類、澱粉比例高，但蔬菜的份量往往不足，餐後容易覺得負擔過重。不妨選擇各種顏色的蔬菜入菜，例如蘿蔔燉盅、彩椒鑲肉、各式蔬菜捲，來增加蔬菜比例。不僅讓家人吃得健康、滿足又有新意，還有豐富營養，視覺上也更加繽紛討喜。

天然食材替代勾芡

國健署提到，年菜中常見的濃郁湯品、勾芡醬汁，往往隱藏著高熱量、精製澱粉，常攝取容易對健康造成負擔。如果想要做出綿密濃郁的口感，可以試著用天然食材，如含水溶性膳食纖維的山藥、秋葵、木耳等，就能做出濃郁又健康的料理，還能吃進更多膳食纖維。

國健署提到，年菜中常見的濃郁湯品、勾芡醬汁，往往隱藏著高熱量、精製澱粉，常攝取容易對健康造成負擔；示意圖。（資料照）

國健署提到，年菜中常見的濃郁湯品、勾芡醬汁，往往隱藏著高熱量、精製澱粉，常攝取容易對健康造成負擔；示意圖。（資料照）

水果&堅果都入菜

國健署說，不妨將水果與堅果入菜，既營養豐富又有口感，如蒜香腰果蝦仁、香橙清蒸魚等。且使用堅果與水果調味，能減少額外添加的糖、鹽等調味料，不僅讓料理口感更多變，也能讓年夜飯吃得美味又健康！

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