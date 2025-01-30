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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天防曬 滋養皮膚！ 營養師教做「核桃黑芝麻粥」

2025/01/30 11:04

雷小玲分享，簡單易做的「核桃黑芝麻粥」，有滋養皮膚、促進新陳代謝的作用；示意圖。（圖取自freepik）

雷小玲分享，簡單易做的「核桃黑芝麻粥」，有滋養皮膚、促進新陳代謝的作用；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節最適合走春、旅遊了！很多人以為冬天的陽光不強，輕忽防曬工作；對此，營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文表示，其實冬天仍會有紫外線，所以照顧肌膚、防曬滋潤不能少！她分享簡單易做的「核桃黑芝麻粥」，滋養皮膚、促進新陳代謝的作用，很適合此時食用。

冬天仍要做好防曬

雷小玲指出，相較夏天，冬天短波長的UVB會減少80%左右，但殺傷力最大！因可穿透肌膚底層的UVA，卻只減少50%，所以防曬還是非常重要的，因此建議使用防曬係數SPF30以上的產品，對肌膚負擔也比較小。

雷小玲說，冬天建議可以使用，防曬係數SPF30以上的產品，且對肌膚負擔也比較小；圖為情境照。（圖取自photoAC）

雷小玲說，冬天建議可以使用，防曬係數SPF30以上的產品，且對肌膚負擔也比較小；圖為情境照。（圖取自photoAC）

核桃黑芝麻粥

●準備材料：黑芝麻30克、核桃20克、糙米或白米100克、蜂蜜適量。

●製作方法：

1.將黑芝麻和核桃用小火炒香，備用。

2.將糙米洗淨後，加入清水約煮40分鐘，至米粒軟爛即可。

3.起鍋前加入黑芝麻和核桃，再煮5分鐘，最後加入蜂蜜調味，就完成了！

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