健康網》口交也要戴套！ 醫曝「4招」遠離尿道炎

醫師表示，常常想尿尿，卻又感覺尿不乾淨，或是排尿時出現劇烈灼熱感，都是尿道炎常見症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都想在一個好狀態過年，但冬天很容易會有尿道炎問題產生，該如何預防呢？泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文表示，性行為時戴保險套，避免口交，如果要口交也要戴套；多喝水，藉由排尿，將尿道中的細菌排出體外；保持私密處清潔與衛生；多休息，保持充足的睡眠。

常見症狀

1.尿道出現分泌物（黃色或白色膿汁）。

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2.發燒、身體感到畏寒和發冷。

3.常常想尿尿卻又感覺尿不乾淨。

4.排尿時出現劇烈灼熱感。

醫師表示，流汗跟少喝水排尿次數減少，細菌容易孳生在尿道，可能引發尿道炎感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

感染原因

●流汗跟少喝水排尿次數減少，細菌容易孳生在尿道。

●冬天冷，洗澡次數下降，私密處更容易滋生細菌。

●攝護腺問題，引起尿道感染發炎。

●腺病毒感染，臨床研究發現，尿道炎有10%都來自於腺病毒。

●不安全性行為，例如：口交時未戴保險套。

腺病毒及反覆感染

黃冠鈞指出，腺病毒好發在冬天及初春，天氣冷的時候容易感染。另外，腺病毒會透過接觸傳播，或飛沫傳播傳染，造成結膜炎或咽喉炎；也會經由口交的途徑，感染到尿道。

他呼籲，尿道炎容易反覆發作，如有排尿時有趕到刺痛或灼熱感，盡快至泌尿科看診，配合藥物治療，避免反覆感染。

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