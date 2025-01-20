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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

存活邊緣500公克早產女嬰 住院304天回家了！

2025/01/20 13:21

拉拉的父母親吻拉拉的額頭，讓外界見證這一家人的感動。（記者林惠琴攝）

拉拉的父母親吻拉拉的額頭，讓外界見證這一家人的感動。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內22週出生早產兒存活率不到3成，屬於「存活邊緣的早產兒」。女嬰拉拉在媽媽孕期從美國返台探親時，意外提前約4個月出生，所幸在台灣醫療人員照護下，體重從奶瓶大小的500公克長成現在超過8公斤，歷經住院304天後，明（21日）終於可以搭乘醫療專機啟程返回美國。

43歲的拉拉母親，本身是美國的內科醫師，在懷孕初期情況良好且產檢都順利，因此取得主治醫師同意下來台探親，然而就在返美前夕的餞行餐會上，突然出血就醫安胎數日，但返回住所隔天再奔急診發現羊水破裂，並轉至送馬偕兒童醫院。

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋表示，拉拉母親當時懷孕22週，胎動及宮縮明顯，萬一早產，這個週數的寶寶是「存活邊緣的早產兒」，面臨極大考驗。在與孕婦溝通後，並歷經3天安胎，最後於婦產科與新生兒科團隊合作下，去年3月24日午夜23點30分迎接拉拉出生。

拉拉出生時約莫一個奶瓶大小，也相當於是圖中大寶特瓶所盛裝液體的重量。（記者林惠琴攝）

拉拉出生時約莫一個奶瓶大小，也相當於是圖中大寶特瓶所盛裝液體的重量。（記者林惠琴攝）

張弘洋指出，拉拉出生時，身長30公分、體重500公克，相當於是一個奶瓶大小，並且一度延遲哭泣，在插管及初步穩定狀況後，迅速送至新生兒加護病房治療，後續歷經呼吸窘迫症、反覆肺塌陷、血鉀過高、腎臟功能不佳等困難，終於逐漸成長。

「她自己也很爭氣！」張弘洋說明，拉拉出生54天後，體重已翻倍達到1000公克，並於出生61天成功拔管，到如今矯正年齡將滿6個月的她，體重已超過8公斤。目前除了因有慢性肺病須高流量呼吸器輔助及餵食吞嚥仍須注意外，其餘早產兒常見的併發症如開放動脈導管、腦出血、腸道壞死等問題都沒有出現，且腦部超音波檢查也顯示無異常。

拉拉母親說，原本孕期發現出血、破水時，內心十分緊張，但經過醫師說明轉為放心，抱持不放棄的心，拉拉出生了，也慢慢長大、一天比一天穩定，感覺拉拉是自己選擇在台灣出生、她與台灣有一種奇妙的緣分，感謝醫療團隊照顧她、疼愛她，讓他們一家人非常感動。

拉拉住院長達304天，期間母親在台陪伴，父親礙於工作則是每個月轉2趟班機，飛行20幾個小時來台探視，如今拉拉終於可以出院，預計明天搭乘醫療專機返回美國，馬偕醫院也準備蛋糕祝福拉拉未來健康長大。

張弘洋指出，2016至2023年全國24週出生早產兒存活率可達61.9%，但23週降至38.9%，22週更只有23.7%，提醒孕婦如有腹部下墜感、異常顏色的分泌物、頻繁宮縮、胎動減少等早產的徵兆，應盡快就醫。

馬偕醫療團隊祝福拉拉未來健康長大。（記者林惠琴攝）

馬偕醫療團隊祝福拉拉未來健康長大。（記者林惠琴攝）

拉拉的父母及醫療團隊開心見證拉拉長大。（記者林惠琴攝）

拉拉的父母及醫療團隊開心見證拉拉長大。（記者林惠琴攝）

拉拉在馬偕兒童醫院團隊的照護下，終於要出院了。（記者林惠琴攝）

拉拉在馬偕兒童醫院團隊的照護下，終於要出院了。（記者林惠琴攝）

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