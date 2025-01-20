抗老新突破！ 科學家喚醒「青春酵素」有望延老

美國生技公司鎖定「青春酵素」，逆轉老化不是夢；情境照。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，總部位於美國加州聖地牙哥的CCM生物科學公司（CCM Biosciences, Inc.）近期發表抗老研究的重大突破。該公司科學家成功開發出一種新型藥物，能「喚醒」人體內的「青春酵素」SIRT3，進而達到延緩老化的效果。這項創新研究預計於2025年進入人體臨床試驗，可望為阿茲海默症等與年齡相關的疾病，帶來新的治療方向。

細胞就像是一座城市，而粒線體（mitochondria）則是這座城市裡的發電廠，負責供應細胞運作所需的能量。隨著年齡增長，這些「發電廠」會逐漸老化，導致細胞失去活力。而 SIRT3（Sirtuin-3）酵素，就像是粒線體的「工程師」，負責維護「發電廠」的運作效率。CCM生物科學公司的科學家發現，透過新開發的藥物，能「喚醒工程師」，讓老化的「發電廠」重新恢復活力。

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過去20年來，全球雖投入數十億美元進行抗老化藥物研究，但多以失敗收場。CCM的突破性在於，他們採用不同於以往「異位調控」（allosteric modulation）的新策略，並藉此找到能有效活化SIRT3的化合物。這項創新技術不僅開創全新的抗老途徑，也為多種與年齡相關的疾病帶來希望，包含阿茲海默症、帕金森氏症、心血管疾病和代謝疾病等。根據估計，若能將人類健康壽命延長1年，即可創造超過10兆美元的全球經濟價值。

具體而言，CCM的新型藥物能提升細胞對一種重要物質NAD+（菸醯胺腺嘌呤二核苷酸）的敏感度。NAD+是維持細胞年輕的關鍵物質，但會隨年齡增長而減少。新藥可以讓細胞即使在NAD+含量降低的情況下，仍能維持年輕時期的活力。

研究團隊在實驗室和動物實驗中已取得優異成果，表現優於現有的NAD+補充劑和其他抗衰老藥物。

麥吉爾大學（McGill University）醫學教授波拉克（Michael Pollak）對此研究給予高度評價。他表示，科學界尋找抗老化藥物已有數十年，但始終面臨重大障礙。CCM生物科學的這項發現，為這個領域帶來新的希望。該公司計劃在2025年啟動人體臨床試驗，為開發抗老化新藥邁出關鍵一步。

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