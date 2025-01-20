健康網》「萬用蔬菜醬」拌醃炒都好吃！ 農糧署教2步驟自製

農糧署表示，鹹鹹甜甜的蔬菜醬，可以用來拌飯、拌麵、拌沙拉，或拿來醃製蛋與肉類，及搭配蔬菜拌炒。（圖取自農糧署臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要為料理增添風味嗎？不妨自己動手做美味的蔬菜醬吧！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享鹹鹹甜甜的蔬菜醬，材料很容易買到，且只需要2步驟便完成，可用來拌飯、麵、沙拉，或拿來醃製蛋與肉類，搭配蔬菜拌炒，也別有一番風味！另外，未吃完的蔬菜醬應冷藏保存，並盡速食用完畢。

萬用蔬菜醬

●準備材料

洋蔥丁100克、醋2大匙、醬油4大匙；小黃瓜丁100克、番茄丁100克、薑末50克、葱花50克。

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●製作方法

1.把2大匙的味醂倒入鍋中，用中火煮沸，約1分鐘後關火，加入醋、醬油，及當季的洋蔥拌勻。

2. 再倒入裝有小黃瓜丁、番茄丁、薑末、蔥花，及辣椒的耐熱保鮮盒，放涼醃漬後，冷藏30分鐘即完成。

小補充：因味醂含有約13-14%酒精濃度，使用上需要經過完全烹煮唷！

蔬菜醬內的食材有：小黃瓜、番茄、薑末；示意圖。（圖取自photoAC）

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