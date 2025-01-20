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健康網》地瓜葉抗癌！ 嬤「1吃法」搭蘋果大降肝癌指數

2025/01/20 09:32

醫師提到，地瓜葉含有豐富的鐵、鎂和鈣，能幫助強化骨骼，因此在歐洲被稱為「長壽蔬菜」。（資料照）

醫師提到，地瓜葉含有豐富的鐵、鎂和鈣，能幫助強化骨骼，因此在歐洲被稱為「長壽蔬菜」。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名阿嬤在一年多前胎兒蛋白指數（肝癌標記）曾高到4935，在每天食用燙熟、拌鹽、拌橄欖油的地瓜葉，加上每天吃蘋果，讓肝癌指數降為5點多（正常值小於10），且已連續4次抽血胎兒蛋白指數都5點多，維持在正常值已經超過一年，連醫師也驚呼神奇。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，最近在診間他常被病患問到地瓜葉應該怎麼煮、打成汁還是直接吃比較好？對此他分享兩名肝病阿嬤的食用方式，第一位是將地瓜葉打成果菜汁來喝，另一位則是汆燙地瓜葉食用，抗癌效果顯著。

錢政弘指出，近日第二位阿嬤回診看抽血報告，患者胎兒蛋白AFP（肝癌標記）依然正常，維持在正常值超過一年，於是詢問她都怎麼吃地瓜葉，對方回答：「地瓜葉滾水燙熟之後，拌鹽、拌300多塊一瓶的橄欖油吃。」

錢政弘表示，巧的是，這兩位阿嬤每天都吃地瓜葉與蘋果，讓他深感這兩樣蔬果搭配真的是抗癌好食物。

醫師表示，兩名肝病阿嬤每天不只吃地瓜葉也吃蘋果，讓他深感這兩樣蔬果搭配真的是抗癌好食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，兩名肝病阿嬤每天不只吃地瓜葉也吃蘋果，讓他深感這兩樣蔬果搭配真的是抗癌好食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

錢政弘說，撇開地瓜葉是不是真的有抗癌的效果，它都是一個很好的蔬菜，因為地瓜葉富含維生素A、維生素C、維生素K、酚類、黃酮類及抗氧化成分，能夠增強免疫力和抗發炎，還適合在太空中透過水培方式種植，提供太空人豐富的營養補充，所以在美國被稱為「太空蔬菜」。因為地瓜葉富含鉀離子，有助於降血壓；熱量低且膳食纖維豐富，有助於控制血糖。

此外，地瓜葉還含有豐富的鐵、鎂和鈣，能幫助強化骨骼，因此在歐洲被稱為「長壽蔬菜」。綜觀這些好處，當然是應該多吃的好蔬菜。

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