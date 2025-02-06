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健康網》天冷胃口大增！ 醫教6招輕鬆控制食慾

2025/02/06 08:32

醫師指出，補充蛋白質不僅會引起厭食激素反應，口腔咀嚼和停留時間也更長，可刺激口腔感知訊號，能增加飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，補充蛋白質不僅會引起厭食激素反應，口腔咀嚼和停留時間也更長，可刺激口腔感知訊號，能增加飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷容易忍不住吃東西，一沒注意就胖一圈！初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜表示，天氣寒冷影響身體調節，因此容易食慾大增是正常的，不過，過度進食仍可能讓脂肪上門，因此建議選對食物、規律三餐且保持飲食均衡，同時也應做好保暖、多喝水及運動，有助於控制食慾，維持理想體態。

3原因使天冷食慾大增

為何天冷會使食慾增加？許芷瑜在臉書專頁「初日診所」發文指出，主要與3點有關，首先寒冷天氣會刺激人體能量消耗，讓身體感受到需要更多熱量維持溫暖，從而刺激食慾，讓人更想吃高熱量食物；再者，寒冷環境中，會刺激視丘內神經核，提供食慾增加訊號；不只如此，由於血清素濃度會受季節影響，日照減少，使血清素訊號變化，影響食物攝取量調節，使食慾增加。

許芷瑜表示，天冷食慾變大與生理機制有關，身體為了保持溫暖，自然會想攝取更多能量，雖然過度進食可能會讓脂肪悄悄找上門，但透過6招控制食慾，也能輕鬆維持理想體態：

●選對食物，增加飽足感：選擇高纖維蔬菜、高蛋白質食物、健康脂肪都是很好的選擇。尤其是蛋白質最能提供飽足感，不僅會引起厭食激素反應，口腔咀嚼和停留時間也更長，可刺激口腔感知訊號，能增加飽足感。

規律三餐，避免暴飲暴食：定時三餐，適量加餐，且放慢進食，讓大腦有時間接收進食訊號，並分泌抑制食慾激素，增加飽足感。

醫師表示，寒冷天氣人體需消耗能量，維持體溫，使代謝及能量消耗更高，進而讓進食慾望增加，因此做好保暖，也能減少飢餓感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，寒冷天氣人體需消耗能量，維持體溫，使代謝及能量消耗更高，進而讓進食慾望增加，因此做好保暖，也能減少飢餓感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●身體保暖要做好：寒冷天氣人體需花更多能量，來維持體溫，使代謝及能量消耗更高，進而讓進食慾望增加，因此做好保暖也能減少飢餓感。

多喝溫水、無糖熱飲：由於寒冷會降低口渴頻率，尤其是高BMI族群者，身體會較難區分飢餓與口渴的訊號，因此有時想吃東西的慾望可能只是來自「口渴」。多喝溫水、無糖熱飲可溫暖身體，也能減少飢餓感。

保持運動習慣：運動能調解食慾，還能提升血清素，改善情緒起伏。

保持飲食均衡：掌握211飲食法，均衡補充碳水化合物、蛋白質、高纖蔬菜，攝取富含營養的原型食物，比攝取單一飲食更能刺激飽足感。

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