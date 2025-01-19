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健康 > 心理精神

睡出好心情！研究：睡眠不足大腦「刪不掉」負面記憶

2025/01/19 09:52

睡眠不足影響大腦壓抑負面記憶的能力；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

睡眠不足影響大腦壓抑負面記憶的能力；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕充足睡眠不只影響精神，更是大腦調節負面記憶的關鍵。一項刊登於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，睡眠不足會損害大腦抑制不愉快記憶的能力，導致負面思緒縈繞不去，突顯出良好睡眠對於心理健康的重要性。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，英國約克大學（University of York）與東安格利亞大學（University of East Anglia）的研究團隊運用功能性核磁共振成像（fMRI）技術，掃描85名健康成年人的大腦活動。研究主持人凱爾尼博士（Dr. Scott Cairney）解釋：「當受到外部刺激而觸發不愉快的記憶時，這些記憶通常是短暫的，且能再次被壓抑。然而，我們發現大腦的這項能力，取決於是否擁有充足睡眠。」

研究中，受試者被分為2組：1組在睡眠實驗室享有正常睡眠，另1組則徹夜未眠。研究人員讓他們觀看一系列人臉照片，這些照片先前已與特定場景配對，其中包含車禍或打鬥等負面畫面。結果顯示，睡眠充足的受試者在試圖壓抑不愉快記憶時，其負責控制思想、行為及情緒的右側背外側前額葉皮質（right dorsolateral prefrontal cortex）的活動明顯較活躍，而負責記憶提取的海馬迴（hippocampus）活動則較弱，顯示他們能有效抑制負面記憶的提取。

更重要的是，研究發現快速動眼期（REM）睡眠扮演著關鍵角色。擁有較多REM睡眠的受試者，更能有效啟動負責抑制記憶的腦區。相反地，凱爾尼博士指出：「睡眠不足的受試者無法有效運用大腦的記憶抑制機制，導致負面想法不斷湧現。」

這項發現對心理健康研究極具意義。凱爾尼博士強調：「焦慮症、憂鬱症或創傷後壓力症候群（PTSD）患者普遍存在睡眠問題。瞭解睡眠與記憶抑制之間的關聯性，有助於發展更精準的治療策略，幫助患者藉由改善睡眠品質來增強心理韌性。」

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