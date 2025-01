睡出好心情！研究：睡眠不足大腦「刪不掉」負面記憶

睡眠不足影響大腦壓抑負面記憶的能力;圖為情境照。(照片來源:shutterstock)

〔編譯陳成良/綜合報導〕充足睡眠不只影響精神,更是大腦調節負面記憶的關鍵。一項刊登於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,睡眠不足會損害大腦抑制不愉快記憶的能力,導致負面思緒縈繞不去,突顯出良好睡眠對於心理健康的重要性。

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,英國約克大學(University of York)與東安格利亞大學(University of East Anglia)的研究團隊運用功能性核磁共振成像(fMRI)技術,掃描85名健康成年人的大腦活動。研究主持人凱爾尼博士(Dr. Scott Cairney)解釋:「當受到外部刺激而觸發不愉快的記憶時,這些記憶通常是短暫的,且能再次被壓抑。然而,我們發現大腦的這項能力,取決於是否擁有充足睡眠。」

請繼續往下閱讀...

研究中,受試者被分為2組:1組在睡眠實驗室享有正常睡眠,另1組則徹夜未眠。研究人員讓他們觀看一系列人臉照片,這些照片先前已與特定場景配對,其中包含車禍或打鬥等負面畫面。結果顯示,睡眠充足的受試者在試圖壓抑不愉快記憶時,其負責控制思想、行為及情緒的右側背外側前額葉皮質(right dorsolateral prefrontal cortex)的活動明顯較活躍,而負責記憶提取的海馬迴(hippocampus)活動則較弱,顯示他們能有效抑制負面記憶的提取。

更重要的是,研究發現快速動眼期(REM)睡眠扮演著關鍵角色。擁有較多REM睡眠的受試者,更能有效啟動負責抑制記憶的腦區。相反地,凱爾尼博士指出:「睡眠不足的受試者無法有效運用大腦的記憶抑制機制,導致負面想法不斷湧現。」

這項發現對心理健康研究極具意義。凱爾尼博士強調:「焦慮症、憂鬱症或創傷後壓力症候群(PTSD)患者普遍存在睡眠問題。瞭解睡眠與記憶抑制之間的關聯性,有助於發展更精準的治療策略,幫助患者藉由改善睡眠品質來增強心理韌性。」

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法