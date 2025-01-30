健康網》大魚大肉怎麼吃？ 進食2技巧健康吃順序大公開

在大魚大肉的同時，務必適當搭配蔬果及全穀雜糧類，以達到均衡飲食。（資料照）

文／羅婕

春節家家戶戶年菜桌上大魚大肉，色香味俱全，誘惑滿滿！但記得，盡情享受美食的同時，也別忘了健康！適量為宜，保持平衡，讓這個春節不僅是味蕾的饗宴，更是身心的祝福。過年期間年菜大魚大肉進食小技巧以及食用順序小妙招，不僅享受舌尖上的饗宴，也能保持飲食的平衡與健康。

進食技巧

●均衡營養佳：春節佳餚豐盛，年菜桌上的大魚大肉讓人垂涎三尺，但記得要根據「健康飲食金字塔」來均衡營養！在大魚大肉的同時，務必適當搭配蔬果及全穀雜糧類，以達到均衡飲食；此外蔬果中的膳食纖維除了可以促進腸道蠕動外，還能夠增加飽足感，加乘起來，就能讓每一餐都充滿營養又不過量。

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●8分飽剛剛好：建議早、午、晚三餐適量，秉持進食至8分飽原則，並依活動量調整，以利保持血糖的穩定，讓身體正常代謝同時也有足夠能量。

健康飲食順序巧

●餐前喝水、湯品：飯前30分鐘先喝湯，可以減緩食物對胃的直接刺激，以達到類似潤滑的效果，並且飯前喝湯也可以增加飽足感防止進食過多；但若在飯後30分鐘內喝湯，則容易沖淡胃液而影響食物的吸收和消化。此外要避免濃勾芡、高油等熱量較高的湯品。

飯前30分鐘先喝湯，可以減緩食物對胃的直接刺激，以達到類似潤滑的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

●先吃蔬菜增加飽足感、幫助消化：每餐至少吃一碗蔬菜（標準小碗8分滿），因為蔬果豐富的膳食纖維、營養素，不但可以增加飽足感也幫助消化，此外建議可使用「彩虹飲食法—七色蔬果」，達到多元營養素的攝取。例如：紅色蔬果含有較高的茄紅素、多類的胡蘿蔔素及維他命C，其抗氧化能力強等。

●再來吃肉：能減緩胃排空速度，降低葡萄糖快速進入血液的機會。飲食中蛋白質的來源，包含：豆製品、魚類、蛋類、禽類及畜肉等。且選擇原則是以沒有腳＞兩隻腳＞4隻腳為主，也就是豆＞魚＞蛋＞肉，並且白肉（雞）>紅肉（牛、羊、豬）。

●最後吃全榖雜糧類：以避免血糖快速上升或下降，讓你又產生飢餓感。像是白米飯、麵食、饅頭等都是精製澱粉，其中所含的維生素、礦物質與纖維質在加工過程中損失很多，所以可以改吃雜糧飯如糙米飯，未精緻的雜糧不但保留了豐富的營養素，也可幫助穩定血糖。

（作者為營養師）

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