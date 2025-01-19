健康網》新手媽媽手痛腰痠 醫：模仿《獅子王》抱小孩很NG

動畫《獅子王》當中狒狒高舉小獅子，成為經典畫面之一，不過醫師提醒，這種動作過度使用手腕及手指，容易造成媽媽手、肌腱炎。（圖擷自youtube）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名新手媽媽，兩手手腕腱鞘發炎腫脹還腰痠，經河堤復健科診所院長李炎諭評估後發現是媽媽手，便請患者重現日常抱小孩動作，發現不正確的姿勢恐怕就是主因。李炎諭指出，有民眾會模仿動畫《獅子王》當中狒狒高舉小獅子經典畫面抱小孩，但這種動作過度使用手腕及手指，容易造成媽媽手、肌腱炎。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文說明，許多新手爸媽都會經歷手痛、腰痠背痛，除了過度使用手腕與手指抱小孩，容易造成媽媽手、肌腱炎以外；彎腰抱小孩，或是幫小孩洗澡、穿尿布也容易造成腰痠背痛，對此他分享預防法：

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●抱小孩靠前臂、上臂，緊靠身體「夾住」，而不是單用手指與手掌出力。

●可運用尿布台、高架澡盆、揹巾、嬰兒車等育兒用品，減少腰部扭傷、手部扭傷風險。

●平時可以做深蹲、硬舉、核心訓練，加強肌力與提升腿部協調性（髖鉸鏈）。

●平日加強手部、腰部伸展，配戴護腕或護腰。

李炎諭提醒，以上方法並非萬能，畢竟照顧小孩很辛苦，如果不舒服還是盡快就醫檢查，尋求專業協助。

醫師指出，可運用揹巾、嬰兒車等育兒用品，減少腰部扭傷、手部扭傷風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

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