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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》舟車勞頓讓你腰痠背痛 專家授5招超前部署

2025/01/31 10:37

專家提醒，30歲以上的人在長途旅行後容易出現腰痠背痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，30歲以上的人在長途旅行後容易出現腰痠背痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是返鄉或是出去玩，都免不了搭車、搭飛機、大包小包的行李、走路等，美國貝勒醫學院家庭和社區醫學系的主治醫師麥克·任（音譯，Mike Ren）提醒，30歲以上的人在長途旅行後容易出現腰痠背痛，因此可以在出發前，超前部署：減輕行李重量、搭車或飛機時將外套墊在腰後、帶頸枕、穿好走的鞋、準備止痛藥。

任指出，腰痠背痛可能是慢性或急性，但大多數人會同時有這兩種情況，因此有必要在出發前，預防旅行時發生的背痛，以免返鄉過程中或還沒開始遊玩，先被背痛打擾。

減輕行李重量

假期旅行可能會帶很多衣服或禮物，但搬運超重行李可能會讓你受傷。任建議，在打包時，考慮到旅行中你需要處理的行李量，包括到機場的運送方式、隨身行李，及抵達後行李搬運的方式，以便均勻分配物品的重量，讓行李更容易搬運，同時考慮使用合適的行李種類。

專家表示，背包和旅行袋應該是適合需要攜帶少量物品、短期旅行的選擇，而有輪子的行李箱則更適合攜帶較多物品的旅行；圖為示意圖。（圖取自freepik）

專家表示，背包和旅行袋應該是適合需要攜帶少量物品、短期旅行的選擇，而有輪子的行李箱則更適合攜帶較多物品的旅行；圖為示意圖。（圖取自freepik）

任表示，背包和旅行袋應該是適合需要攜帶少量物品、短期旅行的選擇，而有輪子的行李箱則更適合攜帶較多物品的旅行。雖然帶輪子的行李看似更容易管理，但搬運過重的行李，尤其是在飛機這樣狹窄的空間裡，容易受傷。必要時可向機組人員尋求幫助，以避免自己放入行李艙後開始背痛。

外套墊在腰後

許多人出門旅遊選擇經濟艙，但這些座位通常缺乏足夠的舒適度，可能會在長時間的飛行中讓你不舒服。為了減少這些不適，任建議可以將外套或旅行枕放在下背部，提供腰部支撐，幫助保持脊柱的自然曲線。此外，如果條件允許，起身走動也是好方法，尤其是對腿比較長的人來說，長時間縮在狹小的空間中可能會感到不適。

帶頸枕

任指出，在飛機上睡覺時，最好搭配頸枕，它能支撐脖子，盡可能保持脖部直立，類似於在床上睡覺時的姿勢。如果傳統形狀的頸枕無法提供足夠的支持，可以尋找其他款式，看看哪種枕頭最適合自己。

專家指出，在飛機上睡覺時，最好搭配頸枕，它能支撐脖子，盡可能保持脖部直立，類似於在床上睡覺時的姿勢；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，在飛機上睡覺時，最好搭配頸枕，它能支撐脖子，盡可能保持脖部直立，類似於在床上睡覺時的姿勢；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動及穿合適的鞋子

任表示，日常的伸展運動也有助於預防背痛，尤其是在出門前或旅行結束後。若旅途中需要大量步行，確保穿了合適的鞋子，也能幫助減輕背部疼痛。

帶止痛藥

任建議，出門在外可以預先帶常備用藥，如非類固醇抗炎藥布洛芬，或止痛藥如乙醯胺酚，因應對身體不適。

出門前準備好常備用藥，能因應不時之需；圖為示意圖。（圖取自freepik）

出門前準備好常備用藥，能因應不時之需；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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