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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》生病不能吃茄子？ 學者：成熟的茄子幾乎不含茄鹼

2025/01/19 18:55

學者說明，茄子屬於茄科植物，不過茄子中的茄鹼含量極低，且成熟後的茄子幾乎不含這種物質，因此不會對健康構成威脅；圖為示意圖。（圖取自freepik）

學者說明，茄子屬於茄科植物，不過茄子中的茄鹼含量極低，且成熟後的茄子幾乎不含這種物質，因此不會對健康構成威脅；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以營養角度來看，每天要均衡攝取5種不同顏色蔬菜，茄子正是紫色蔬菜的一員，不過營養學者洪泰雄在臉書分享，他母親曾說過「生病的人吃茄子病情會更嚴重」，根深蒂固的觀念讓她從不買茄子。留言區有網友分享「有人說茄子有毒」，洪泰雄說明，茄子屬於茄科植物，不過茄子中的茄鹼含量極低，且成熟後的茄子幾乎不含這種物質，因此不會對健康構成威脅。

洪泰雄表示，一名老中醫曾告訴他母親「茄子不好」，以致她時至今日都未改變過，他也不知道道理何在，不過從營養學來說，茄子含有維生素A、B群、維生素C、P、礦物質鈣、磷、鎂、鉀、鐵、銅等營養素。且茄子中90％是水分，還富含膳食纖維及皂素，有助於降膽固醇，而紫色的外皮也含有抗自由基的多酚類化合物。

洪泰雄說，茄子的料理方式也不難，容易蒸煮，8分熟冷却之後放入冰箱冷藏，想吃時取出切片用醬油膏及蒜頭沾黏一下即可，方便又健康，是上班族的方便菜。

茄子容易蒸煮，8分熟冷却之後放入冰箱冷藏，欲食時取出切片用醬油膏及蒜頭沾黏一下即可；圖為示意圖。（圖取自PhotoAC）

茄子容易蒸煮，8分熟冷却之後放入冰箱冷藏，欲食時取出切片用醬油膏及蒜頭沾黏一下即可；圖為示意圖。（圖取自PhotoAC）

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