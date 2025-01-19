健康網》針灸減肥調理人體失衡 中醫：適合這4種人

中醫指出，肥胖是攝入食物所提供的熱量超過個體所需，過多的熱量又囤積於身體裡，就會轉變成脂肪；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕少吃多運動還是瘦不了？中醫來幫忙！忠孝昌盛堂中醫診所中醫師陳怡帆於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文指出，中醫針灸減肥可幫助減少食慾、提升新陳代謝、調節內分泌等問題，適合體重超重、食慾過於旺盛、工作壓力過大、代謝緩慢者，搭配運動跟飲控效果更顯著。

陳怡帆提到，肥胖除了是不良的飲食習慣所引起外，也可能是因內分泌失調、更年期狀態、新陳代謝失序等等因素導致。肥胖容易造成身體的負擔、新陳代謝的問題，或造成慢性發炎，嚴重者甚至併發其他疾病，如心血管疾病、高血壓、糖尿病等。

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中藥調節陰陽平衡、疏通氣血

陳怡帆說明，中藥減肥的原理，是通過改善人體新陳代謝、抑制食慾及調整飲食內容、促進脂肪代謝等方式，達到減肥效果。中醫能夠藉由中藥手段、與針灸治療，調節人體陰陽平衡、氣血運行、與脾胃消化運送等功能，來達到減重、與移除身體多餘廢物的效果。

陳怡帆表示，中醫認為肥胖狀態，與人體的脾虛失運、濕氣留滯、氣血瘀阻等因素相關，因此，通過調理這些失衡狀態，可以促進新陳代謝和脂肪燃燒。

針灸可幫助脂肪分解、提升新陳代謝

陳怡帆說明針灸如何幫助減肥。

●抑制食慾：藉由中藥或針灸特定穴位，可以幫助減少食慾，而控制病患的進食量。

●增進新陳代謝：藉由中藥或針灸穴位，可以促進氣血運行，提升新陳代謝，幫助脂肪的分解與清運。

●調理內分泌：中藥或針灸，可協助調節內分泌系統，促進荷爾蒙的平衡，也能改善婦女的更年期症狀。

●舒緩壓力：針灸特定穴位，有助於放鬆身心，改善失眠問題，並減少因為壓力而引起的暴飲暴食行為。

中醫師說明，針灸特定穴位，有助於放鬆身心，改善失眠問題，並減少因為壓力而引起的暴飲暴食行為；圖為情境照。（圖取自freepik）

食慾旺盛、工作壓力大者適合針灸減肥

陳怡帆提到，4種人適合針灸減肥。

●體重超重者、局部肥胖者：中藥對於整體體重數字的下降，通常很有效。針灸則可加強移除局部脂肪的屯積，改善特定部位明顯肥胖的患者。

●食慾過旺盛者：對於飲食有強烈渴望，難以控制食慾、時常進食超量的人。

●生活或工作壓力過大者：因情緒或壓力，所引起的暴飲暴食及失眠問題者。

●身體能量不足、代謝緩慢者：可以藉由身體穴位的氣血引動，來達到增進代謝、加速清除廢物的效果。

針灸需搭配飲控和運動

陳怡帆分享民眾常見的中醫減肥3迷思

1.以為「只靠針灸就能減肥」：針灸治療，需搭配飲食調整和適當的運動計畫，才能相輔相成。

2. 以為「只靠中醫就無需改變生活習慣」：改變不良的飲食和生活習慣，對於減肥成功與否，至關重要。

3. 以為「只靠中藥與針灸，三餐就可以隨意吃」：中藥或針灸介入，雖能減少食慾，但仍需有自我控制的意識。

中醫師指出，針灸治療，需搭配飲食調整和適當的運動計畫，才能相輔相成；圖為情境照。（圖取自freepik）

可能產生腹瀉、心悸等副作用

陳怡帆說明療程可能產生的副作用。

1. 針刺部位疼痛、出血或瘀青：針灸屬於侵入性治療，仍可能會有疼痛或出血的結果，不過幾乎都沒有大礙，就比照一般抽血打針後的瘀青處理即可。

2. 緊張或焦慮：部分病患可能會對針刺治療比較敏感，會表現過於緊張，這部分通常在經過良好的醫病溝通後，即可改善。

3. 中藥副作用：少數患者，會對中藥產生心悸亢奮、或腹瀉的副作用，請務必要跟醫師反應，並請看診醫師適當調藥。

陳怡帆提醒，減重療程的效果因人而異，通常需要一到兩個月的時間，才能看到明顯效果。定期的中藥與針灸治療，需配合飲食改善與運動計畫，才能夠更有效地展現成果。通常中醫師也會建議病患，在正式展開減重的計畫前，要先確實咨詢醫師並聽取建議，讓醫師根據個人體質選擇合適的中藥與針灸療程，以幫助患者減重達標。

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