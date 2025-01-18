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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

順應社區人口高齡化 板橋龍興社區據點動起來

2025/01/18 10:12

新北市板橋龍興社區在尾牙後用刈包、豬腳為老人辦共餐。（記者翁聿煌攝）

新北市板橋龍興社區在尾牙後用刈包、豬腳為老人辦共餐。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區龍興社區因人口老化，社區發展協會理事長黃春生利用自家地下室作為據點，每週一至週五上午辦理各項健康促進活動，週四下午加開課程，每月還挑一天辦理老人共餐，吸引許多長輩參與，阿嬤陳杞金色神采奕奕的跟著其他長輩一起動健康，絲毫看不出已是90歲高齡。

黃春生表示，龍興社區是由龍安里、聚安里和復興里所組成，由於早年尚未都市計畫，加上浮洲大橋引道從中切開，因此人口不僅流失，還有高齡化現象，

他以龍安里為例，20年前競選龍安里長時，當年龍安人口有3千多人，老人只有264人；但連任4屆里長後，現在里民減為2707人，老人卻有631人，成長將近2.4倍。

黃春生笑說，他比政府更早發現到高齡化的問題，因此將自家的地下室移作銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點，長輩到據點來參加活動，會先用健保卡插入系統報到，再由志工幫忙量測血壓和脈搏等，這些報到資料和健康數據，都會上傳到社會局銀髮俱樂部資訊管理系統，長輩或子女也可以查詢，了解自身或父母的健康狀況。

阿嬤陳杞金色表示，她每天早上會先去親民公園運動，接著再到據點來參加活動，她的女兒也在據點當志工，在大家做五行健康操時，其他長輩會禮讓她站在正中央，陳杞金色跟著大家伸展手腳，「吼吼、哈哈」絲毫不含糊。

社會局長李美珍表示，龍興社區於103年就獲得全國社區發展工作評鑑優等，107年更獲得衛生福利部金卓越社區卓越組卓越獎，社區在前後任理事長陳愛如、黃春生夫婦帶領下，在據點辦理各項活動和共餐，讓長輩能夠在地安養、健康樂活。

新北市板橋龍興社區理事長黃春生（右4）和志工團隊祝長輩蛇年大吉。（記者翁聿煌攝）

新北市板橋龍興社區理事長黃春生（右4）和志工團隊祝長輩蛇年大吉。（記者翁聿煌攝）

高齡90歲陳杞金色（中）跟著大家伸展手腳 「吼吼、哈哈」絲毫不含糊。（記者翁聿煌攝）

高齡90歲陳杞金色（中）跟著大家伸展手腳 「吼吼、哈哈」絲毫不含糊。（記者翁聿煌攝）

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