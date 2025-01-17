健康網》過年大掃除 食藥署授藥品如何保存、回收

食藥署提醒，藥品保存需依照藥品仿單、藥盒或藥袋上的說明方式保存，避免放置於陽光直射、悶熱或潮濕環境，且應與食品分開放置；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫療的進步及資訊的普及，民眾的自我照護觀念也大幅提升，許多家庭都有常備用藥或是醫師開立的處方用藥。適逢農曆新年，家戶開始除舊佈新之際，就讓我們動手把家中藥品好好整理一番吧！食藥署建議居家藥品保存及回收步驟。

注意標示 妥善保存

●依照藥品仿單、藥盒或藥袋上的說明方式保存，避免放置於陽光直射、悶熱或潮濕環境，且應與食品分開放置。

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●瓶裝藥品開封後應註記開封日期，使用完畢確實密封，並保留藥品的原始包裝及仿單，不與其他藥物合併收納。

●藥品應放置於兒童不易取得之處，避免誤食。

廢棄藥品 切勿囤積

●療程結束若有未服用完的藥品，應立即丟棄。

●若藥品已超過有效期限，或出現變質如潮解、粉碎、變形及變色等情形，應立即丟棄。

●藥品標示的保存期限僅限於未開封的情況，開封後，一般外用或口服藥品的使用期限約為6個月；多次用眼藥水（膏）或胰島素針劑約為1個月；抗生素乾粉製劑若經泡製，放置於冰箱冷藏期限約為1-2週，若超過期限或無法確認期限者，應立即丟棄。

隨著醫療的進步及資訊的普及，民眾的自我照護觀念也大幅提升，許多家庭都有常備用藥或是醫師開立的處方用藥。適逢農曆新年，家戶開始除舊佈新之際，就讓我們動手把家中藥品好好整理一番吧！

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1009期

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