自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》坐骨神經痛好困擾！ 醫曝4伸展運動緩解

2025/01/17 21:20

王竣平指出，坐骨神經痛不僅影響日常生活，還可能讓人不敢活動，進而加重病情；但適時做一些伸展可有效緩解疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

王竣平指出，坐骨神經痛不僅影響日常生活，還可能讓人不敢活動，進而加重病情；但適時做一些伸展可有效緩解疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坐骨神經痛是一種常見的神經壓迫問題，通常是因為椎間盤突出、肌肉緊繃或其他因素壓迫到坐骨神經，導致下背部、大腿甚至小腿出現疼痛或麻木感。板橋原力復健診所主治醫師王竣平指出，坐骨神經痛不僅影響日常生活，還可能讓人不敢活動，進而加重病情；但適時做一些伸展可有效緩解疼痛，如抱膝、牛貓式、站姿前彎、梨狀肌拉伸等運動。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享4個有效減輕疼痛的日常運動。

抱膝伸展運動：這個運動是為了緩解下背部與臀部的緊繃感。準備一張瑜伽墊，平躺在上面，雙腿伸直放鬆。然後彎曲右膝，用雙手抱住右膝，慢慢向胸部拉近，直到感到臀部有拉伸感。保持10-15秒，然後換左腿進行。拉伸時應僅感到輕微的張力，但不應感到疼痛，注意下背部要貼緊地面。

貓牛式伸展：可以放鬆脊椎與腰部，減少坐骨神經壓力。四足跪姿，雙手與膝蓋分開與肩同寬。吸氣時，抬頭看向前方，背部向下凹（牛式）。呼氣時，低頭拱起背部（貓式）。重複8-10次，配合呼吸節奏進行。動作流暢不求快，不要突然發力，記得感受背部每個部位的延展。

梨狀肌拉伸：可放鬆臀部的梨狀肌，減少神經壓迫。平躺在地板，彎曲雙膝，雙腳平放地面。然後將右腳踝放在左膝上，形成「4」字形狀。再用雙手抱住左大腿，將左腿向胸部拉近，直到右臀部有拉伸感。保持10-15秒，然後換另一側。一樣記得，動作要盡量慢，避免強拉導致肌肉受傷，然後也可以配合深呼吸，有助於放鬆。

站姿前彎伸展：這是用來放鬆腰部與腿後肌群，減少神經壓迫感。首先雙腳與肩同寬站立，慢慢彎腰向前，雙手盡量觸碰地面。然後保持膝蓋微彎，避免過度用力。接著大概保持10-15秒，然後慢慢站直。彎腰時要控制速度，避免突然下壓，也要感受腿後肌肉與下背部的拉伸感。

王竣平表示，抱膝、牛貓式、站姿前彎、梨狀肌拉伸等運動可有效緩解疼痛。（圖取自王峻平臉書）

王竣平表示，抱膝、牛貓式、站姿前彎、梨狀肌拉伸等運動可有效緩解疼痛。（圖取自王峻平臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中