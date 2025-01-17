健康網》高度近視失明風險高！ 醫：注意這4疾病

醫師指出，高度近視可能增加罹患視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、白內障的風險，如果未被妥善管理，可能導致嚴重的併發症；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著電子產品的普及和長時間用眼，越來越多人罹患近視，其中一部分可能發展為高度近視。羅眼科睛采眼科總院長羅英源表示，高度近視可能增加罹患視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、白內障的風險，如果未被妥善管理，可能導致嚴重的併發症，甚至造成失明。

高度近視易罹患4疾病

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，高度近視（通常指超過500度）的主要問題是眼軸過長，導致視網膜和其他眼部結構受到異常拉伸。這種情況不僅使眼睛更容易發生併發症，更是一種可能伴隨眼部結構變化的病理狀態。

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●視網膜剝離：高度近視患者的視網膜變薄且脆弱，更容易發生裂孔或脫離。一旦視網膜剝離未及時處理，可能導致視力永久喪失。

●黃斑病變：眼軸拉長會影響黃斑區（負責中央視力的區域），導致黃斑部出現退化、會使中央視力模糊甚至失明。

●青光眼：高度近視患者罹患的青光眼風險比正常人高得多。高度近視會造成視神經退化，若不及時控制，可能導致視野缺損甚至全盲。

●白內障：高度近視患者發生白內障的機率較高，且發病年齡更早，若晶狀體混濁加重，視力將大幅下降。

病理性近視的徵兆

羅英源強調，高度近視不等於病理性近視，但兩者有一定關聯。

●度數快速加深：每年增加50-100度以上，特別是如果你已經成年了，那理論上近視度數不會太明顯增加，但如果你的近視在成年期仍持續惡化，那就很可能是病理性近視。

●視力無法完全矯正：基本上大多數人，只要戴眼鏡就可以看得很清楚，但病理性近視的人，即使戴上適合的眼鏡或隱形眼鏡，視力仍然模糊。

●眼底異常：如視網膜變薄、裂孔、黃斑區病變、視神經退化等情況，需通過眼底檢查確認。

羅英源補充，近視超過500度的民眾，務必要多加留意，有疑慮應諮詢專業醫師協助。

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