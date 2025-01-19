健康網》冬天「3穴1茶」減肥法！中醫：促進代謝又暖身

中醫表示，體質虛寒者喝養生茶飲，可適量加入紅棗、枸杞調養體質；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天是進補的季節，卻也是容易發胖的時刻！上祐中醫診所在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文分享冬季減肥法，關元穴、三陰交提升新陳代謝，改善循環；神闕穴幫助腸胃消化、排除濕氣。可調配茉莉綠茶、洛神花、玫瑰花、荷葉、石斛、山楂、決明子、甜菊葉，按比例混合成養生茶飲，暖身且促進代謝。

養生茶飲助減脂

冬季氣溫較低，人體新陳代謝率提高，此時是減脂塑形的好時機！而養生茶飲可讓身體暖起來，同時促進代謝，使脂肪掉下去。另外，中醫提醒，體質虛寒者，可適量加入紅棗、枸杞調養體質；孕婦或特殊體質者，請先諮詢醫師再飲用。

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●茉莉綠茶：促進代謝、去油解膩。

●洛神花：活血降脂、改善水腫。

●玫瑰花：舒緩壓力、調理氣血、養顏美容。

中醫說，可用茉莉綠茶、洛神花、玫瑰花、荷葉、石斛、山楂、決明子、甜菊葉，調配成養生茶飲，暖身且促進代謝。（圖取自上祐中醫診所臉書）

●荷葉：分解脂肪、清除油膩。

●石斛：滋陰潤燥、促進腸胃健康。

●山楂：消食解膩、促進消化。

●決明子：潤腸通便、改善便秘。

●甜菊葉：天然甜味、無負擔、零熱量。

冬季減脂好處

不挨餓、不反彈：內外調理，平衡氣血與代謝。

排濕毒、減水腫：減少體內滯留的濕氣和毒素。

促循環、暖身體：告別手腳冰冷，讓減肥更有效！

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