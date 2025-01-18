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健康網》暖暖包直接敷GG！小心燙到起水泡變烤G

2025/01/18 21:31

醫師分享自己曾遇過一名男性，睡前將暖暖包放在私密處卻因此燙傷。（圖取自shutterstock）

醫師分享自己曾遇過一名男性，睡前將暖暖包放在私密處卻因此燙傷。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團來襲，天氣寒冷讓人更加依賴吹風機和暖暖包來乾燥或保暖，然而如果拿來暖蛋蛋或陰莖可能要更小心！

顧家醫療總院長顧芳瑜分享，曾有一名35歲男性洗完澡後順手用吹風機直接吹私密處，因為邊吹邊分心滑手機，沒注意到吹風機的出口網緊貼在包皮上，結果導致包皮被燙傷起水泡，還烙出一個「王字形」痕跡。所幸經過藥膏塗抹與冰敷治療，傷口逐漸癒合。顧芳瑜提醒，若要用吹風機吹乾私密處，應使用冷風，並避免將吹風機長時間停留在同一位置。

另一個大家最常用的保暖工具為「暖暖包」。顧芳瑜提到，部分男性在割包皮後，為加速傷口癒合，會進行冰敷與熱敷療程，通常會請病患術後第一週以冰敷為主，第二週起則進行熱敷，但會建議患者使用熱毛巾或冷熱敷墊。

他曾遇過有患者貪圖方便使用暖暖包熱敷，甚至將暖暖包直接放在私密處上睡覺，結果因暖暖包持續加熱而導致嚴重燙傷，不得不緊急就醫。

顧芳瑜提醒，若真的不慎造成私密處燙傷，一樣可依循燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」五步驟進行初步處理：

●沖：以冷水輕柔沖洗傷口20到30分鐘，帶走熱能，減少傷害範圍。

●脫：輕輕脫去沾黏在傷口上的衣物，避免拉扯傷口。

●泡：泡冷水20到30分鐘，幫助降溫，但避免使用冰塊，以防凍傷。

●蓋：使用乾淨的紗布或毛巾覆蓋傷口，預防感染。

●送：儘速前往醫院進行專業治療。

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