健康網》 當「紮」男避孕效果近100％！ 醫列術前4重點

醫師提醒，在進行結紮手術前夫妻雙方需充分了解風險、確定沒有生育計畫、要永久避孕，也想採取快速、不耽誤工作與生活的方式，即可選擇動手術；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夫妻雙方若確定沒有生育計畫，身為男人，或許可以考慮當一個體貼又有魅力的「紮男」！泌尿科醫師施冠偉指出，男性結紮相較女性手術簡單很多，併發症也少、避孕效果更是近100％。在進行結紮手術前夫妻雙方需充分了解風險、確定沒有生育計畫、要永久避孕，也想採取快速、不耽誤工作與生活的方法，即可擇之。

施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文分享，男人的帥，有時不只在於外表，還在於為愛付出的行動，體貼另一半選擇結紮讓愛更安心。他列出了以下4個結紮手術前需知曉的重點。

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●夫妻已充分討論，了解手術風險：彼此已共同評估結紮手術後的規劃，且與專業泌尿科醫師諮詢討論，充分了解手術內容。

​●確定沒有生育計畫：無論是已經有了孩子，還是決定享受二人世界，確定不再有生育計畫後，選擇結紮是安全性相當高的避孕方式。

●想要永久的避孕措施：若想減少讓另一半承擔避孕藥物的副作用和結紮帶來的風險，選擇男性結紮，相較女性手術簡單很多，併發症少、避孕效果近100％。

●想要快速、無復原期的方法：結紮手術30分鐘就能完成，不需要住院，不耽誤工作與生活，手術當日只須放鬆心情，穿著寬鬆褲子，為自己和另一半做出一個「好的改變」。

施冠偉表示，結紮手術是做在靠「睪丸附近的輸精管」上，靠近陰莖的管路裡面的精液還會有一些精蟲，術後要回診檢驗精蟲數為0才可以不避孕。此外，若術後出現血流不止、傷口紅熱腫痛甚至化膿的狀況，要盡速回診。

醫師表示，術後要回診檢驗，確定精蟲數為0才可以不避孕；示意圖。（圖取自freepik）

施冠偉知道許多人對於結紮手術有諸多疑問與不安，為了讓民眾更加放心，他也補充以下4個常見問題，幫助民眾解惑。

Q1：手術會痛嗎？

A1：通常只有打麻藥或是拉輸精管的時候會有一點痠痛感，如果會怕，可以跟醫師諮詢舒眠麻醉（類似健檢的無痛腸胃鏡麻醉）的進行方式。

Q2：會影響性功能嗎？

A2：不會。沒有精子依然可以正常射精、高潮，並不會因為選擇結紮就失去體驗性歡愉的能力。

Q3：術後馬上就有避孕效果嗎？

A3：術後要等3個月或射精15次後，回診檢驗確定精液裡面沒有精子了才算手術完成，這過程若有性行為還是要做避孕措施。

Q4：結紮後還想生小孩，可以反悔嗎？

A4：術後15年內，有8成左右的機會可以藉由手術恢復生育能力，但恢復手術難度高、費用也不低，還是建議大家術前要慎重考慮。

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