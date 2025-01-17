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健康網》攝護腺肥大注意 吃錯成藥恐「卡尿」

2025/01/17 19:48

醫師提醒有攝護腺肥大者，若吃下內含第一代抗組織胺的成藥，恐造成排尿更困難。（圖取自shutterstock）

醫師提醒有攝護腺肥大者，若吃下內含第一代抗組織胺的成藥，恐造成排尿更困難。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天冷加上流感盛行，感冒患者增加，許多人習慣自行到藥局購買感冒藥。顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，常見用於止鼻塞、標註可能有「嗜睡」副作用的感冒藥中，多數含有第一代抗組織胺成分，對於本身有攝護腺肥大或排尿不順問題的人，吃了恐怕反而導致「卡尿」排不出，使用前務必諮詢藥師或醫師。

顧芳瑜說明，含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，雖然有助於舒緩鼻塞，但也可能影響膀胱排尿功能。因為這類藥物會影響副交感神經，進而導致膀胱逼尿肌收縮力降低，尿道括約肌無法順利放鬆。特別是對於攝護腺肥大或本身就有排尿困難的患者，可能會導致尿液滯留，嚴重甚至需要急診處理。

顧芳瑜表示：「有些老人家半夜因為鼻塞難受，服用這類藥物後，卻發現尿不出來，最後不得不跑急診。」顧芳瑜提醒以下3種人尤其需要注意，在使用感冒藥之前，務必諮詢醫師或藥師，避免自行購買成藥而引發排尿問題。

1. 攝護腺肥大患者：容易因藥物作用加重排尿困難。

2. 排尿不順或有泌尿系統疾病者：可能更易引發尿滯留。

3. 年長者：本身膀胱功能較弱，對藥物的影響更為敏感。

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