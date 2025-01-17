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健康網》感冒吃「這類食物」好的快！ 草莓還能減輕症狀

2025/01/17 18:35

李婉萍說，菌菇類含β-葡聚醣，可降低感冒發生機率。紅肉、南瓜籽等鋅類食物，讓縮短病程；示意圖。（圖取自freepik）

李婉萍說，菌菇類含β-葡聚醣，可降低感冒發生機率。紅肉、南瓜籽等鋅類食物，讓縮短病程；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕得流感及感冒的人似乎變多了！營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，無併發症時多喝水、休息，即可藉由自身免疫系統痊癒。木瓜、草莓等維生素C食物，能減輕感冒症狀；蛋黃、深海魚等維生素D食物，能減少感染風險；菌菇類含β-葡聚醣，可降低感冒發生機率；紅肉、南瓜籽等鋅類食物，讓縮短病程。

感冒補充4營養素

●維生素C：能減輕感冒症狀，可吃番茄、花椰菜、木瓜、草莓等食物。

●維生素D：能減少感染風險，可吃蛋黃、深海魚、乳製品等食物。

●β-葡聚醣：能降低感冒發生機率，可吃大麥等穀物，或是菌菇類食物。

●鋅：能讓感冒時間不要那麼長，可吃貝類海鮮、紅肉、南瓜籽等食物。

營養師表示，感冒會有流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛/癢、發燒、頭痛等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，感冒會有流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛/癢、發燒、頭痛等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

流感VS上呼吸道感染

感冒：鼻腔、口咽喉等受感染，也就是上呼吸道感染，病原體為病毒。會有流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛/癢、發燒、頭痛等症狀。

流感：為特定流感病毒，引起的急性呼吸道感染，重症及死亡率較高。有發燒畏寒、肌肉痠痛、食慾不振、倦怠等全身性症狀。

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