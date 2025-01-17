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善終權受矚 9成挺但不到1％預立醫療決定！邱泰源提解方

2025/01/17 13:57

蓮花基金會今天舉辦「幸福終活行動」倡議記者會，並公布「晚美人生大調查」報告，基金會董事長、台大醫院精神醫學部醫師黃宗正（左5）指出，調查顯示，雖然9成受訪者認同「自然死」的理念，實際行動卻明顯不足。 （記者邱芷柔攝）

蓮花基金會今天舉辦「幸福終活行動」倡議記者會，並公布「晚美人生大調查」報告，基金會董事長、台大醫院精神醫學部醫師黃宗正（左5）指出，調查顯示，雖然9成受訪者認同「自然死」的理念，實際行動卻明顯不足。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕民團最新調查顯示，50歲以上有9成民眾認同自然死。不過衛福部統計，目前全台完成「預立醫療決定意願註記（AD）」僅約9.5萬人，占成年人口不到1％。衛福部長邱泰源今（17日）直言，簽署AD前，需自費進行「預立醫療照護諮商（ACP）」讓民眾裹足不前，理想上一定要擴大諮商補助，最好是讓全民都能參與，會請健保署持續推動並擴大這項計劃，讓更多人受益，落實善終目標。

蓮花基金會今（17）天舉辦「幸福終活行動」倡議記者會，並公布「晚美人生大調查」報告。基金會在去年6月至8月期間，針對50歲以上民眾進行市話隨機抽樣和網路問卷調查，共收集3217筆有效樣本，調查結果顯示，90%的50歲以上民眾認同「自然死」的理念。

基金會董事長、台大醫院精神醫學部醫師黃宗正指出，雖然國人平均壽命已達80歲，但「健康餘命」為73歲，相當於最後7至8年往往是在病痛中度過。隨著台灣進入超高齡社會，每5個人中就有1個是65歲以上的長者，善終議題更顯重要。

黃宗正表示，調查顯示，雖然9成受訪者認同「自然死」的理念，實際行動卻明顯不足，只有15%的人完成DNR（不施行心肺復甦術）簽署，AD的簽署率更低，造成這種情況的原因包括對簽署內容不夠了解、不願簽署、家屬不配合以及費用問題等。

邱泰源出席記者會時指出，如果未提前簽署AD，一旦緊急狀況發生，醫療處置將包括插管、壓胸及心肺復甦術等，儘管病情已經非常嚴重，醫療科技仍能延續病人心跳和呼吸，將其送往加護病房，這種「死亡套餐」可能讓病人維持生命幾天，但所耗費的醫療資源將超過30萬甚至50萬，這只是延長死亡過程，而非自然生命，病人忍受不必要的痛苦，也會排擠其他急症資源。

邱泰源指出，簽署AD前需自費諮商，而諮商必須動員大量人力與資源，醫院成本上每案約需收3000元至3500元，導致民眾裹足不前，去（2024）年7月起衛福部針對末期病患等4大類對象，將諮商納入健保給付，成功帶動簽署人數成長。他強調，補助諮商是一項健康投資，對健保花費不高，但能節省大量醫療資源，且能落實善終，會請健保署繼續推動，並擴大補助計劃。

衛福部長邱泰源今（17日）直言，理想上ACP一定要擴大補助對象，最好是讓全民都能參與，會請健保署持續推動並擴大這項計劃，讓更多人受益，落實善終目標。 （記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源今（17日）直言，理想上ACP一定要擴大補助對象，最好是讓全民都能參與，會請健保署持續推動並擴大這項計劃，讓更多人受益，落實善終目標。 （記者邱芷柔攝）

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